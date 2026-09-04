Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 13: ¿Quién se llevó el triunfo este 4 de septiembre?

Resultados y posiciones de la etapa de este viernes, de 192.8 km. entre Almuñécar y Loja

¿Quién ganó la etapa de hoy 4 de septiembre de La Vuelta? | JOSE JORDAN / AFP

Viernes de victoria para la fuga en La Vuelta a España. La etapa 13 de la ruta, de 192.8 km. entre Almuñécar y Loja, dejó un cierre que lo disputaron entre dos ciclistas: Valentin Paret-Peintre y el líder de los puntos, Wout van Aert. El ciclista belga del Visma | Lease a Bike suma su primera victoria en La Vuelta 2026, mostrándose más fuerte que el francés en el cierre.

Tras la etapa de montaña del jueves, el recorrido presentaba tres ascensos importantes. Comenzó con Venta de la Cebada, de primera, tras lo cual hubo dos puertos de segunda, el Alto del Legionario y el Puerto de Granada. El pelotón no apretó para reducir la distancia de la fuga y a 3.4 km. de meta, Paret-Peintre y Van Aert se separaron del grupo de cabeza para tener un mano a mano en la meta.

Así queda la clasificación de la Etapa 13 de la Vuelta a España 2026

Así quedó el Top 10 de la etapa 13 de La Vuelta. Van Aert y Paret-Peintre suman las bonificaciones de 10 y 6 segundos, mientras que Matthew Brennan sumó 10″ de bonus por el sprint intermedio. El pelotón entró a justo 3 minutos del ganador de la etapa.

Ciclista Tiempo Wout van Aert 4:34:00 Valentin Paret-Peintre +0 Matthew Brennan +0:24 Jarno Widar +0:24 Vincenzo Albanese +0:24 Finn Fisher-Black +0:24 Kevin Vermaerke +0:24 Léo Bisiaux +0:28 Simon Dalby +0:32 Filippo Zana +0:45

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Enric Mas se mantiene con el jersey rojo del líder de la clasificación general de La Vuelta, con 1 minuto y 45 segundos de ventaja. No hubo diferencias entre los seis primeros, pero Mattias Skjelmose recortó segundos para pelear por el Top 5.

Richard Carapaz sigue en el cuarto lugar y Harold Tejada sube un lugar, al noveno

Puesto Corredor Tiempo 1 Enric Mas 45:08:51 2 Primoz Roglic + 01’45” 3 Felix Gall + 02’06” 4 Richard Carapaz + 03′ 53″ 5 Oscar Onley + 04′ 29″ 6 Jakob Omrzel + 04′ 59″ 7 Mattias Skjelmose + 05′ 32″ 8 Sepp Kuss + 07′ 58″ 9 Harold Tejada + 08′ 33″ 10 Clément Berthet + 11′ 06″

A destacar también que el colombiano Santiago Buitrago sigue como líder de la montaña de La Vuelta.

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España 2026 consiste en 21 etapas que se corren en 23 días, teniendo dos jornadas de descanso, la última programada para el lunes 7 de septiembre. Cada día se registra el tiempo de los corredores y el ciclista que tenga el menor tiempo al concluir todas las etapas es coronado como el ganador.

En cada etapa de La Vuelta, existen bonificaciones de tiempo para los tres primeros lugares en la meta (se reduce su tiempo en 10, 6 y 4 segundos, respectivamente). Algunas jornadas se establece un sprint intermedio, que tiene bonificación de 6, 4 y 2 segundos a los primeros tres que cruzan estas metas volantes.

Hay cuatro clasificaciones en La Vuelta. El maillot verde distingue al líder por puntos, el de puntos azules reconoce al mejor escalador, el blanco corresponde al mejor joven menor de 25 años, y el rojo para el líder de la clasificación general, que de momento es Enric Mas.

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