Erik Lira reporta con Cruz Azul tras su frustrado fichaje con Monaco

La Máquina de Cruz Azul le dio unos días de descanso a Erik Lira para que pudiese asimilar los problemas que vivió en su fallido salto a Europa

Erik Lira reportó con Cruz Azul este viernes 4 de septiembre durante los últimos entrenamientos previo al partido de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX frente a Santos. El regreso del centrocampista sucede tras su fallido fichaje con el Monaco, una de las novelas de este mercado de fichajes de verano.

De acuerdo con información de nuestro reportero de Claro Sports, Joel Morales, el futbolista mexicano volvió a las prácticas en La Noria después de haber recibido algunos días de descanso por parte del equipo tras su fallido salto al fútbol europeo. Sin embargo, el agente de Erik Lira todavía podría buscar otras alternativas antes de que cierren el resto de los mercados a nivel internacional.

Cruz Azul recibirá este próximo domingo 6 de septiembre a Santos en el Estadio Azteca y la presencia de Erik Lira dependerá exclusivamente de Joel Huiqui, técnico de la Máquina Cementera, quien habría estado de acuerdo con que su futbolista tuviese algunos días de asueto tras la recomendación del área psicológica del club, comandada por Nicolás Vikonis, de darle un respiro al futbolista, con la intención de evitar problemas como lesiones o alguna desconcentración tras las negociaciones que vivió el jugador con el Monaco.

El capitán de Cruz Azul no juega con el equipo desde el pasado 16 de agosto, cuando el conjunto celeste perdió ante Tijuana. Erik Lira sí estuvo en los entrenamientos durante estas últimas semanas, pese a su falta de actividad con la Máquina, salvo el par de días que tuvo de descanso por decisión del propio club. En total, el mediocampista ha perdido un par de partidos de este Apertura 2026.

Carlos Aviña, director deportivo del AS Monaco, confirmó en una entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio que la negociación estuvo prácticamente cerrada entre el equipo de la Ligue 1 y Erik Lira. Sin embargo, el fichaje fallido tuvo una causa: la falta de cupos para jugadores extracomunitarios, una situación que no pudo resolverse en el último día del mercado de fichajes de verano.

El futbolista de la Selección Mexicana rechazó ofertas de los Emiratos Árabes Unidos con la intención de dar el salto al Viejo Continente y, por ahora, Erik Lira estaría a la espera de que se abra otra oportunidad en la próxima ventana de transferencias de invierno. Carlos Aviña indicó que “la puerta no está cerrada”.

MÁS INFORMACIÓN: Monaco explica el fichaje fallido de Erik Lira y deja abierta la puerta para enero

Claro Sports pudo saber que Cruz Azul habría tenido todo listo para rendirle un homenaje a su principal activo por sus aportaciones dentro y fuera del terreno de juego. Erik Lira incluso llegó a tener las maletas listas tras los últimos minutos de su negociación con Monaco, equipo que parecía abrirle la oportunidad al mediocampista mexicano para jugar en el fútbol de Europa.

Te puede interesar: