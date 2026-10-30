Vuelta a Guatemala 2026, etapa 8: recorrido y dónde ver en vivo la cronoescalada este viernes 30 de octubre

Conoce dónde ver en vivo la etapa 8 de la Vuelta a Guatemala 2026 este viernes 30 de octubre.

Dónde ver en vivo la etapa 8 de la Vuelta a Guatemala | Claro Sports

La Vuelta a Guatemala 2026 disputará su octava etapa este viernes 30 de octubre, con una cronoescalada individual de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal, en Sololá. La jornada pondrá a prueba a los aspirantes al título antes del último fin de semana de competencia y se podrá seguir mediante la transmisión de la Federación Guatemalteca de Ciclismo en YouTube.

Cristian Rico llega como líder de la clasificación general, con una ventaja de 1 minuto y 25 segundos sobre el guatemalteco Wilson Chonay. El colombiano del NU Colombia buscará defender el suéter amarillo en una modalidad que exige administrar el esfuerzo individualmente, mientras sus perseguidores intentarán recortar diferencias antes de las dos últimas etapas.

¿Dónde ver en vivo la etapa 8 de la Vuelta a Guatemala 2026?

La octava etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 se podrá seguir en el canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Los aficionados podrán acceder a la señal desde la sección de transmisiones del canal y acompañar la cronoescalada que se disputará este viernes 30 de octubre. Además, en Claro Sports encontrarás la cobertura de la jornada y los resultados de la competencia.

¿A qué hora comienza la cronoescalada de la Vuelta a Guatemala 2026?

El horario de salida del primer corredor está pendiente de confirmación. Al tratarse de una contrarreloj individual, los participantes comenzarán su recorrido por separado, de acuerdo con el orden y los intervalos establecidos por la organización. La hora de inicio de la transmisión puede ser distinta de la primera salida.

Recorrido de la etapa 8: de San Juan La Laguna a Pamezabal

El trazado anunciado comienza en San Juan La Laguna, pasa por San Pablo La Laguna y Santa Clara La Laguna, y finaliza en Pamezabal. Los 22.6 kilómetros hacen de esta la jornada más corta de la edición 65, aunque su perfil de ascenso puede generar diferencias importantes entre los corredores que disputan la clasificación general.

En esta modalidad, cada ciclista compite contra el reloj y gana quien completa el trayecto en el menor tiempo. La elección del ritmo será fundamental: un comienzo demasiado exigente puede pasar factura en la parte final, mientras que administrar bien las fuerzas permitirá sostener la velocidad durante el ascenso.

¿Cómo está la clasificación general antes de la etapa 8?

Cristian Rico encabeza la Vuelta a Guatemala 2026 con un acumulado de 28:38:11, seguido por Wilson Chonay y Jhonatan Chaves. Estos son los cinco primeros puestos después de la séptima etapa:

Posición Ciclista Equipo Tiempo o diferencia 1 Cristian Rico NU Colombia 28:38:11 2 Wilson Chonay Hino-One-La Red-Suzuki +1:25 3 Jhonatan Chaves NU Colombia +1:54 4 Luis Daniel Oses Colono Bikestation Kölbi +3:54 5 Mardoqueo Vásquez Hino-One-La Red-Suzuki +4:06

¿Quién ganó la etapa anterior de la Vuelta a Guatemala 2026?

El costarricense Sergio Arias, del Arena Tlax-Mex, ganó la séptima etapa en Monte Elim. Esdras Morales terminó segundo, a 24 segundos, y Yesid Albeiro Pira completó el podio. Después de esa jornada de montaña, la competencia continuará con la cronoescalada del viernes, la etapa entre Sololá y Ciudad Vieja del sábado y el circuito final del domingo 1 de noviembre en la capital.

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