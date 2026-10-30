La reunión de dos ‘mutantes’: el día que Patrick Stewart conoció a Lionel Messi

El actor británico, quien falleció a los 86 años, recordó cómo su esposa lo llevó a buscar a Lionel Messi durante los premios The Best de 2017

Messi y Patrick Stewart, el día que se conocieron | Captura

La muerte de Patrick Stewart fue confirmada este jueves 29 de octubre de 2026, a los 86 años. El actor británico, recordado por interpretar al Profesor Charles Xavier en X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, también tenía una relación con el fútbol, deporte que seguía desde su juventud y que le permitió vivir un encuentro con Lionel Messi.

El intérprete, quien falleció el miércoles 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles, compartió en una entrevista cómo conoció al futbolista argentino durante la ceremonia de los premios The Best de la FIFA en 2017. La historia estuvo marcada por la admiración que su esposa, Sunny Ozell, sentía por Messi, quien había despertado su interés por el fútbol pese a que anteriormente no seguía este deporte.

¿Cómo conoció Patrick Stewart a Lionel Messi? Así fue la experiencia

El encuentro ocurrió el 23 de octubre de 2017, cuando Patrick Stewart asistió a la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, celebrada en Londres. Durante el evento, el actor y su esposa se percataron de que Lionel Messi se encontraba entre los invitados, por lo que decidieron buscar la manera de acercarse al argentino.

En una conversación con la Fundación SAG-AFTRA, Stewart explicó que su esposa comenzó a interesarse por el fútbol después de observar las actuaciones del entonces jugador del Barcelona. “Lionel Messi la hizo fanática del fútbol. Ella no tenía interés para nada hasta que vio cómo este hombre juega a la pelota”, relató el actor.

Stewart decidió intentar que ambos se conocieran, aunque la presencia de elementos de seguridad alrededor de los futbolistas complicó su recorrido. El británico contó que tuvo que abrirse paso entre los asistentes y que incluso recurrió a su identidad para solicitar que lo dejaran avanzar. “Soy Patrick Stewart”, recordó haber dicho mientras trataba de llegar hasta donde se encontraba Messi.

Perdón por llegar tarde a esto pero recién ayer escuché la anécdota del magnánimo Patrick Stewart conociendo a Messi y me voló la peluca. Qué ser increíble. https://t.co/ce2CDXVBqY — Dany Belvedere (Lord Alfajor) 🖱 🕹💻 ⌨️🍪🤘🏻 (@losalfajores) August 13, 2019

Después de superar los controles, el actor finalmente consiguió acercarse al futbolista. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la reacción del argentino cuando se dio cuenta de quién estaba frente a él. Según su relato, Messi se encontraba inclinado sobre su asiento y, cuando se incorporó, quedó frente al intérprete. Stewart recordó que el rostro del jugador cambió al reconocerlo, por lo que aprovechó para solicitarle que conociera a su esposa.

El encuentro terminó con fotografías entre los protagonistas, mientras el actor compartió su experiencia en redes sociales.

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¿Profesor X y los personajes que Patrick Stewart interpretó? ¿Cuáles son los más famosos?

La carrera de Patrick Stewart comenzó en el teatro y se extendió durante más de seis décadas. Antes de alcanzar reconocimiento internacional en el cine y la televisión, formó parte de la Royal Shakespeare Company, donde participó en representaciones de obras de William Shakespeare.

Uno de sus personajes fue Charles Xavier, conocido como Profesor X, dentro de la franquicia cinematográfica de X-Men. Stewart interpretó al líder de los mutantes desde la película estrenada en 2000 y retomó el papel en distintas producciones, incluida Logan en 2017 y Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022.

Sin embargo, su participación en el universo de Star Trek también definió su trayectoria. Entre 1987 y 1994 dio vida al capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: The Next Generation, personaje al que regresó en películas y posteriormente en la serie Star Trek: Picard, emitida entre 2020 y 2023.

Entre los personajes y producciones de su carrera se encuentran:

Charles Xavier / Profesor X: personaje de las películas de X-Men y del universo Marvel.

Jean-Luc Picard: capitán de la nave Enterprise en Star Trek.

Gurney Halleck: personaje que interpretó en Dune, película estrenada en 1984.

Ebenezer Scrooge: protagonista de A Christmas Carol, personaje que llevó al teatro y la televisión.

Capitán Ahab: papel que desempeñó en la adaptación televisiva de Moby Dick, estrenada en 1998.

¿De qué murió Patrick Stewart este 29 de octubre de 2026?

Patrick Stewart falleció el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California, aunque su muerte fue anunciada públicamente el jueves 29 de octubre. De acuerdo con un comunicado difundido por su portavoz, Kelly Bush Novak, el actor murió después de enfrentar la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dos padecimientos que afectan las funciones cognitivas y pueden provocar alteraciones en la memoria, el movimiento y el comportamiento.

La familia informó que Stewart permaneció acompañado por su esposa, Sunny Ozell, durante sus últimos momentos. Los diagnósticos no habían sido revelados públicamente antes del anuncio de su fallecimiento.

Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy fueron las enfermedades mencionadas en el comunicado como parte del proceso que antecedió a su muerte. No se precisó cuándo había recibido ambos diagnósticos.