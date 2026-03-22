Natalia Linares confirma su ascenso con otro podio internacional

La colombiana se subió al podio en el Mundial de Atletismo en pista cubierta 2026 y ratificó su gran momento internacional con otro bronce.

Natalia Linares celebrando | REUTERS/Aleksandra Szmigiel.

La colombiana Natalia Linares volvió a dejar en alto el nombre del país tras conquistar la medalla de bronce en el salto de longitud del Mundial de Atletismo en pista cubierta 2026. Con un registro de 6,80 metros, la joven atleta firmó su mejor marca de la temporada y ratificó su crecimiento en la élite internacional.

Linares tuvo una actuación destacada desde el inicio de la competencia, ubicándose en lo más alto durante las primeras rondas. Sus saltos de 6,79 y 6,80 metros le permitieron liderar momentáneamente una prueba que tuvo un alto nivel y constantes cambios en el podio.

Natalia Linares en el podio | REUTERS/Aleksandra Szmigiel.

Una final de alto nivel en el salto de longitud

El desarrollo de la final fue vibrante. La portuguesa Agate de Sousa cambió el rumbo de la competencia en el tercer intento al alcanzar los 6,82 metros, marca que luego mejoraría hasta los 6,92 metros para quedarse con la medalla de oro.

Por su parte, la italiana Larissa Iapichino también protagonizó un gran cierre. En la quinta ronda logró un salto de 6,87 metros que le aseguró la medalla de plata, desplazando a Linares al tercer lugar en el podio.

Linares confirma su lugar entre las mejores del mundo

Más allá del resultado final, la actuación de Natalia Linares confirma su consolidación como una de las mejores saltadoras de longitud del momento. La colombiana ya había conseguido el bronce en el Mundial al aire libre disputado meses atrás en Tokio, demostrando regularidad en los escenarios más exigentes.

Este nuevo podio se suma a una trayectoria en ascenso que comenzó a tomar forma desde 2022, cuando se colgó la medalla de plata en el Mundial sub-20 de Cali. Desde entonces, su progresión ha sido constante y sostenida.

Un camino lleno de éxitos internacionales

En 2023, Linares dio un salto de calidad al conquistar el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y repetir la hazaña en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Resultados que la posicionaron como una de las grandes promesas del atletismo colombiano.

La racha positiva continuó en 2024 con el título en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Cuiabá 2024, antes de dar el gran golpe en 2025 con su primera medalla mundialista en mayores.

Presente brillante y futuro prometedor

Con este nuevo bronce en el Mundial de Atletismo en pista cubierta 2026, Natalia Linares no solo confirma su presente brillante, sino que proyecta un futuro aún más prometedor. Su regularidad, evolución técnica y capacidad para competir al más alto nivel la convierten en una de las cartas fuertes de Colombia en el atletismo internacional.

La historia de Linares sigue escribiéndose con saltos firmes hacia la gloria, consolidándose como referente de una nueva generación que ilusiona al país con grandes logros en el escenario mundial.

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