Checo Pérez lanza advertencia antes del GP de Estados Unidos: “No espero nada grandioso”

El piloto mexicano se mostró sincero y dice que en el equipo ya piensan en lo que será la siguiente campaña. Espera disfrutar de correr en casa este fin de semana y el próximo

El mexicano lamenta las deficiencias mostradas este fin de semana | Reuters

Sergio Pérez y Cadillac volverán a partir desde la parte baja de la parrilla en el Gran Premio de Estados Unidos. El mexicano terminó la clasificación en el puesto 21, pero comenzará la carrera desde el 19 debido a las sanciones aplicadas a Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto. Aunque quedó por delante de su compañero Valtteri Bottas, Checo consideró que el resultado pudo ser diferente de no haber cometido un error durante la Q1.

El piloto mexicano explicó que tenía margen para mejorar su registro, pero un problema durante su última vuelta condicionó el resultado. “Creo que estaba medio segundo por delante. Desafortunadamente, no le saqué el máximo provecho al auto”, señaló. Pérez detalló que aceleró antes de tiempo en la última curva debido al tráfico y que el comportamiento del sistema afectó su vuelta.

Checo calculó que aquella situación le costó dos décimas en el último sector. “Aceleré un poco demasiado temprano porque tenía tráfico en la última curva y el sistema simplemente se volvió loco”, explicó. En otra de sus declaraciones, resumió el impacto de ese error: “Mi última vuelta, entonces aceleré un poco más temprano y cerrando la vuelta perdí un poco de batería que me costó dos décimas”.

Para Pérez, esas décimas habrían permitido acercarse a Williams, aunque no representaban un cambio sustancial en la posición final. “Eso definitivamente nos podría haber colocado un poco más cerca de Williams, pero simplemente no habría sido suficiente”, reconoció el piloto de Cadillac. El resultado dejó a la escudería estadounidense nuevamente en la parte posterior de la parrilla.

De cara a la carrera del domingo, el mexicano identificó la degradación de los neumáticos como uno de los principales retos. El circuito de Austin representa una exigencia para los neumáticos, especialmente en el lado derecho, una zona en la que Cadillac ha encontrado dificultades. “Creo que va a ser una carrera dolorosa”, comentó Pérez. “No espero nada grandioso, pero daremos lo mejor de nosotros”.

Más allá del resultado en Austin, Pérez explicó que Cadillac ya trabaja con la mirada puesta en el siguiente año. “Estamos totalmente enfocados en el próximo año. Veíamos ya claro que este año no íbamos a poder progresar lo suficiente. Estamos totalmente trabajando en el próximo año, y bueno, será en carreras difíciles. Mañana intentaremos hacer una buena arrancada, ponernos delante de otros autos más rápidos que nosotros y podernos divertir al menos en las primeras vueltas“

Finalmente, el tapatío habló de la afición que lo acompaña en Estados Unidos y de la cercanía del Gran Premio de México. “Aquí, me siento en casa. La afición, verles con sombrero texano también motiva y en general. Con ganas también de que viene México y bueno, de poder estar con toda mi gente”, concluyó.