América de Cali vs Cúcuta Deportivo, en vivo la Liga Betplay 2026-II:goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 16

Directo América Vs Cúcuta/ Claro Sports.

¿A qué hora juega América de Cali vs Cúcuta Deportivo y dónde ver en vivo hoy, 24 de octubre de 2026?

La pelota en el Estadio Pascual Guerrero de Cali rodará a partir de las 06:05 p.m.

El partido estará disponible a través de Win Sports.

Alineaciones de América de Cali y Cúcuta Deportivo: así salen a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II

Así forma América de Cali: Jean Fernandes; Nicolás Hernández, Marlon Torres, Dany Rosero, Jhon Murillo; José Cavadía, Rafael Carrascal; Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Tilman Palacios y Tomás Ángel.

Jean Fernandes; Nicolás Hernández, Marlon Torres, Dany Rosero, Jhon Murillo; José Cavadía, Rafael Carrascal; Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Tilman Palacios y Tomás Ángel. Así forma Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Jhon Quiñones, Hernán Lópes, Brayan Montaño; Víctor Mejía, ‘Neneco’ Rentería, Léider Berdugo; Dayan Pérez, Gustavo Torres y Jaime Peralta.

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