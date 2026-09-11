La Final de la Copa del Mundo de tiro con arco 2026, en vivo por Claro Sports

Saltillo recibe a los mejores arqueros del circuito mundial este 12 y 13 de septiembre, con transmisión de Claro Sports para Latinoamérica

La actividad se dividirá entre el sábado 12 y domingo 13 | Claro Sports

La Final de la Copa del Mundo de tiro con arco 2026 llega este fin de semana a Saltillo, Coahuila, con los mejores exponentes de la temporada buscando cerrar el año con uno de los títulos más importantes del circuito internacional. Claro Sports tendrá la transmisión en vivo de las cuatro sesiones, tanto en arco compuesto como en recurvo.

La actividad se dividirá entre el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con una importante representación mexicana que buscará aprovechar la localía. Las competencias podrán seguirse a través de nuestra multiplataforma en México y Latinoamérica.

México busca aprovechar la localía en la Final de la Copa del Mundo de tiro con arco

México contará con representantes en las cuatro categorías de la Final de la Copa del Mundo, que reúne únicamente a ocho arqueros por rama y modalidad. Los participantes consiguieron su boleto tras ganar alguna de las etapas de Puebla, Shanghai, Antalya y Madrid, o mediante los puntos acumulados durante la temporada.

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En compuesto femenil, las mexicanas Maya Becerra y Dafne Quintero buscarán avanzar desde los cuartos de final. Becerra llega además como campeona defensora después de conquistar el título en Nanjing 2025 y tendrá uno de los enfrentamientos más atractivos ante la británica Ella Gibson, en un choque entre las dos primeras del ranking mundial.

La rama varonil de compuesto tendrá a Sebastián García Flores y Rodrigo González De Alba. García Flores contará con un ingrediente especial de localía, ya que es originario de Monclova, mientras González De Alba comenzará su camino frente al experimentado Mike Schloesser.

Para el domingo llegará el turno del recurvo. Ana Paula Vázquez y Alejandra Valencia representarán a México en la rama femenil, mientras Matías Grande será el representante nacional en la competencia varonil y abrirá su participación ante el campeón olímpico Mete Gazoz.

¿Cuáles son los duelos de cuartos de final de la Copa del Mundo de tiro con arco 2026?

Los cruces quedaron definidos durante el sorteo realizado el jueves 10 de septiembre en Saltillo. Los ocho participantes de cada categoría comenzarán directamente desde los cuartos de final y necesitarán ganar tres enfrentamientos consecutivos para levantar el título.

Compuesto femenil

Sara Lopez (Colombia) vs Katharina Raab (Alemania)

Lisell Jaatma (Estonia) vs Alexis Ruiz (Estados Unidos)

Hazal Burun (Türkiye) vs Dafne Quintero (México)

Maya Becerra (México) vs Ella Gibson (Gran Bretaña)

Compuesto varonil

Sebastian Garcia Flores (México) vs Pablo Gomez Zuluaga (Colombia)

Nico Wiener (Austria) vs Nicolas Girard (Francia)

Mathias Fullerton (Dinamarca) vs Martin Damsbo (Dinamarca)

Mike Schloesser (Países Bajos) vs Rodrigo Gonzalez De Alba (México)

Recurvo femenil

Ana Paula Vazquez Flores (México) vs Marie Horackova (Chequia)

Alejandra Valencia (México) vs Roberta Di Francesco (Italia)

Katharina Bauer (Alemania) vs Elia Canales (España)

Elif Gokkir (Türkiye) vs Zhong Qixuan (China)

Recurvo varonil

Matias Grande (México) vs Mete Gazoz (Türkiye)

Junya Nakanishi (Japón) vs Mauro Nespoli (Italia)

Brady Ellison (Estados Unidos) vs Jean Charles Valladont (Francia)

Dhiraj Bommadevara (India) vs Berkim Tumer (Türkiye)

¿Dónde ver la Final de la Copa del Mundo de tiro con arco 2026? Horarios y transmisión de Claro Sports

Claro Sports transmitirá en vivo la Final de la Copa del Mundo de tiro con arco Saltillo 2026 en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El sábado 12 de septiembre se disputarán las finales de arco compuesto, mientras que el domingo 13 será el turno del recurvo. Estos son los horarios de transmisión en cada país:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

Sábado 12 de septiembre | 10:00 a 12:30 horas: Compuesto femenil

Sábado 12 de septiembre | 14:00 a 16:30 horas: Compuesto varonil

Domingo 13 de septiembre | 10:00 a 12:30 horas: Recurvo femenil

Domingo 13 de septiembre | 14:00 a 16:30 horas: Recurvo varonil

Panamá, Colombia, Perú y Ecuador

Sábado 12 de septiembre | 11:00 a 13:30 horas: Compuesto femenil

Sábado 12 de septiembre | 15:00 a 17:30 horas: Compuesto varonil

Domingo 13 de septiembre | 11:00 a 13:30 horas: Recurvo femenil

Domingo 13 de septiembre | 15:00 a 17:30 horas: Recurvo varonil

República Dominicana, Venezuela y Bolivia

Sábado 12 de septiembre | 12:00 a 14:30 horas: Compuesto femenil

Sábado 12 de septiembre | 16:00 a 18:30 horas: Compuesto varonil

Domingo 13 de septiembre | 12:00 a 14:30 horas: Recurvo femenil

Domingo 13 de septiembre | 16:00 a 18:30 horas: Recurvo varonil

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

Sábado 12 de septiembre | 13:00 a 15:30 horas: Compuesto femenil

Sábado 12 de septiembre | 17:00 a 19:30 horas: Compuesto varonil

Domingo 13 de septiembre | 13:00 a 15:30 horas: Recurvo femenil

Domingo 13 de septiembre | 17:00 a 19:30 horas: Recurvo varonil

La competencia podrá seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports, con cobertura de las cuatro sesiones que definirán a los campeones de la Final de la Copa del Mundo de tiro con arco 2026.

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