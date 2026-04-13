Tensión a la salida del estadio: Hugo Rodallega acusa a un sujeto de agredirlo con una piedra

El delantero de Santa Fe encaró a un hombre sin distintivos visibles de algún equipo bajo presencia de la Policía.

Rodallega reclama a un supuesto agresor. – Vizzor Image y @CarlosAfutbol.

Este sábado, se dio un empate en el derbi bogotano que de poco les sirve a los dos cuadros de mayor tradición en la capital. Durante el partido, se presentaron varias situaciones de tensión, como aquella que acabó con la expulsión de Rodrigo Contreras. No obstante, los nervios también estuvieron afuera del Estadio Nemesio Camacho El Campín tras el duelo.

Se presentó una situación de orden público que involucró a Hugo Rodallega. Imágenes difundidas por medio de redes sociales muestran el momento en que el delantero de Santa Fe le reclama airadamente a un sujeto y lo acusa de haberle tirado una piedra antes de ingresar al bus que transportaba al equipo Cardenal.

No obstante, se observa que el hombre niega que haya cometido tal hecho, mientras que el futbolista parece decirle que una cosa es lo que sucede adentro del escenario deportivo y lo confronta por la supuesta agresión en la calle. No se puede asegurar que el señalado sea aficionado de Millonarios, pues iba vestido con prendas de color negro y sin distintivos aparentes del cuadro Embajador..

Información del periodista Carlos Andrés Álvarez, quien compartió el video del cruce de palabras, asegura que la persona fue conducida a una estación de la Policía para responder por la situación. En el material audiovisual se alcanza a ver sobre el final que un agente de la autoridad le pide el documento de identidad.

A la salida del estadio El Campin un desadaptado le arrojó una piedra a Hugo Rodallega.



El delantero cardenal le hizo el reclamo al individuo quien después fue conducido por la policía a la estación. pic.twitter.com/SbMp6JtkIT — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) April 12, 2026

Por lo que se sabe hasta el momento y lo que decía en su reclamo, Rodallega no sufrió lesiones, sino que su molestia vino por la posibilidad de una herida que le hubiese podido causar el supuesto ataque. Tampoco se conoce hasta ahora alguna versión oficial por parte de los clubes ni descargos por parte del hombre señalado.

Tras este partido, Santa Fe ha quedado al límite de sus opciones matemáticas para clasificar a los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, pero deberá concentrarse en el objetivo continental. Estará midiéndose en visita a Corinthians de Brasil en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo miércoles.

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