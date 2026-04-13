Katia Itzel y la jugada que enciende la polémica en CU: ¿debió dejar seguir?

El momento ocurrió cuando Luiz Teodora de Mazatlán se perfilaba robar el esférico y dirigirse hacia la portería defendida por Keylor Navas

Expulsión de Sergio Bueno por Katia Itzel | Imago7

Una de las jugadas más polémicas de la jornada 14 del Clausura 2026 se vivió en el partido entre Pumas y Mazatlán, en el Estadio Olímpico Universitario. Justo antes de que terminara el primer tiempo, la árbitra Katia Itzel García tomó una decisión que generó algunos reclamos por parte del equipo visitante.

El momento ocurrió cuando Luiz Teodora de Mazatlán se perfilaba para robar el balón y dirigirse hacia la portería defendida por Keylor Navas, con el marcador 2-1. En ese instante, la silbante decidió señalar el final de la primera mitad, lo que provocó la molestia de los jugadores y cuerpo técnico del conjunto visitante, al considerar que se trataba de una jugada clara de peligro.

Las protestas no tardaron en llegar desde el banquillo. El técnico Sergio Bueno encabezó los reclamos hacia la silbante, lo que terminó con su expulsión antes de que los equipos se fueran al descanso. La decisión encendió aún más la polémica en el estadio, con los aficionados también manifestando su inconformidad.

No obstante, tras el encuentro, García reconoció que no fue correcto el momento de señalar el final del primer tiempo. Esta declaración alimentó el debate sobre el manejo arbitral en situaciones determinantes, especialmente cuando hay una acción ofensiva en desarrollo.

Katia Itzel pitó el final cuando Mazatlán aún no tenía posesión del balón

Sin embargo, con el paso de las horas surgieron nuevas interpretaciones sobre la jugada. Un video del momento muestra que el jugador de Mazatlán no tenía un control absoluto del balón al momento del silbatazo, lo que pone en duda si realmente se trataba de una oportunidad manifiesta de gol, además, se observa otro elemento de Pumas que pudo apoyar en la jugada. Este elemento ha dividido opiniones entre analistas y aficionados.

Momento donde García pita al final | Captura de pantalla TUDN

Más allá de la polémica, el partido continuó su curso y Pumas terminó imponiéndose 3-1 en casa. El conjunto universitario supo mantener la ventaja y aprovechar sus oportunidades, dejando en segundo plano la controversia arbitral en el resultado final.

Katia Itzel en el partido Pumas-Mazatlán marca el final del primer tiempo justo cuando los Mazatlecos robaban un balón y quedaban frente a Keylor Navas.

Debió dejarla por ser una opción de gol o estuvo bien deteniendo el partido cuando se estaba cumpliendo el tiempo agregado pic.twitter.com/X5ZxNEJADu — Alberto Bernard (@betobernard) April 12, 2026

Aun así, la jugada quedará como uno de los momentos más comentados de la jornada. La decisión arbitral, la expulsión de Sergio Bueno y el reconocimiento posterior del error han convertido esta acción en un tema central del análisis futbolístico, evidenciando lo determinante que puede ser una decisión en el desarrollo de un partido.

García responde a las críticas recibidas tras designación mundialista

En una historia que publicó a través de su cuenta de Instagram, la árbitro utilizó una frase para responder de alguna forma a las críticas que tuvo luego de que se diera a conocer su designación para al Mundial 2026. En esa publicación da entender que a pesar de las críticas, ella seguirá realizando su trabajo de la mejor manera posible.

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