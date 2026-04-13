¡Se celebra como un título! Achuapa pone fin a su peor racha ante Malacateco

Con gol de Carlos Santos, los ‘cebolleros’ volvieron a celebrar.

Achuapa ganó y cortó la mala racha (Achuapa Facebook)

Por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en el estadio Winston Pineda con capacidad para 6000 espectadores, el equipo de Deportivo Achuapa recibió a Malacateco en la busca de una victoria para ponerle fin a la muy dura racha de partidos perdidos, mientras que los ‘toros’ también llegaban urgidos de sumar para salir de la última posición.

El caso fue que finalmente, el equipo ‘cebollero’ logró romper la maldición de nueve derrotas consecutivas con una victoria por 1 a 0 sobre los ‘toros’, gracias a un gol marcado por intermedio del mediocampista de 22 años Carlos Santos, quien al minuto 55 de partido aprovechó la ocasión que tuvo y la mandó a guardar para poner justicia en el marcador ya que Achuapa jugaba mejor.

Si bien ambos equipos contaron luego con situaciones de gol, ninguno pudo convertir y el resultado terminó en victoria por la mínima para un Achuapa que necesitaba esta victoria más que nunca, ya que no solo estaba último en la tabla de posiciones del Clausura 2026 sino que también en la tabla anual, la que decide a su término quienes descienden de categoría.

Gracias a la victoria el equipo de Achuapa deja el último lugar de la tabla de posiciones, escala a 19 puntos y si bien continúa en el último sitio de la tabla anual con 43 puntos, cuatro menos que precisamente su rival vencido, buscará en la próxima jornada dar el golpe cuando visite en el Mario Camposeco a Xelajú.

En tanto, el equipo de Malacateco quedó en la última ubicación de la tabla de posiciones con 17 unidades, y en la jornada entrante será local en el Santa Lucía contra el siempre duro equipo de Cobán Imperial. Los ‘toros’ están igualados en 47 puntos con Guastatoya, último que se estaría yendo al descenso y por ende deben ganar.

La racha que rompió Achuapa

Luego de haber llegado a ser semifinalista del Apertura 2025, e iniciado a toda máquina el Clausura 2026, el equipo de Deportivo Achuapa se encuentra protagonizando una realidad poco feliz: lleva un total de nueve derrotas consecutivas firmando así la peor racha seguida de caídas en la historia reciente de Liga Mayor de Guatemala.

Lo que llama poderosamente la atención es que de un día para otro el equipo entró en un pozo total, y curiosamente pese a haber sumado tres puntos de los últimos 30, el equipo marcha con 43 puntos último en la tabla anual, y aún tiene chances matemáticas de salvarse pese a la durísima realidad.

Las nueve derrotas de Achuapa

1° de marzo: Achuapa 0-1 Cobán Imperial

4 de marzo: Antigua 1-0 Achuapa

8 de marzo: Comunicaciones 4-0 Achuapa

15 de marzo: Achuapa 1-2 Marquense

18 de marzo: Mixco 1-0 Achuapa

21 de marzo: Achuapa 0-2 Mictlán

29 de marzo: Aurora 1-0 Achuapa

2 de abril: Achuapa 1-2 Municipal

6 de abril: Guastatoya 3-1 Achuapa

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