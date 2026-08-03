Jorge Iga fija la gran meta de la natación mexicana para Los Angeles 2028 tras dominar en Santo Domingo

Tras ganar cinco medallas en los Juegos Olímpicos el mexicano habló del crecimiento del equipo y del reto de volver a los relevos olímpicos

Jorge Iga, en exclusiva para Peloteando | Claro Sports

Jorge Iga atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El nadador mexicano regresó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con cinco medallas, tres de oro y dos de plata, incluyendo cuatro en relevos, para ampliar a 20 su cosecha histórica en la justa regional.

Ante el éxito colectivo en la República Dominicana. Iga, que rompió una sequía de 32 años sin un mexcano en los 100 metros libres olímpicos, reveló el siguiente gran reto de su carrera. En entrevista para Peloteando de Claro Sports, explicó que el gran objetivo del ciclo rumbo a Los Angeles 2028 es devolver a México a las pruebas de relevos en la máxima cita internacional.

La prioridad es que México vuelva a competir en los relevos olímpicos

Después de conquistar tres oros en los relevos 4×100 combinado, 4×100 libre y 4×200 libre, además de dos platas en Santo Domingo, Iga considera que el siguiente paso para la selección nacional es consolidar un equipo capaz de competir en Los Angeles 2028.

“Quiero clasificar en la prueba de relevos. México lleva más de 20 años sin representar en Juegos Olímpicos una prueba de relevos. Tenemos un equipo fuerte, tenemos un equipo joven. Si empezamos a llegar como equipo, eso también va a abrir las posibilidades de que las futuras generaciones también vayan creciendo.”

Cinco medallas para confirmar que sigue al máximo nivel

Santo Domingo representó mucho más que otra actuación exitosa para Iga. El mexicano reconoció que atravesó un año complicado después de perder parte de los apoyos con los que contaba, por lo que los resultados tuvieron un significado especial.

“Para mí fueron unos Juegos Centroamericanos muy especiales, son mis terceros Juegos Centroamericanos. Acumulan una trayectoria longeva en donde me he podido mantener en muy buen nivel. Fueron unos Juegos muy decisivos también porque este año fue un poquito complicado para mí. Perdí mucho de los apoyos que tenía y estos resultados también me demuestran que todavía tengo esas ganas, ese nivel”.

“Obtener medalla de plata en la prueba en la que me especializo, mi tercera medalla individual en esta prueba, con una marca muy importante para mí, me demuestra que sigo en buen nivel y sigo en el camino correcto para poder llegar a Los Ángeles. También hubo cosas muy buenas: récords mexicanos, récord de Juegos Centroamericanos y rompimos un récord mexicano en el relevo 4×100 libre. Todos mis compañeros nadaron muy buenas marcas y es un relevo que se puede ir trabajando”.

“82 + 1”: la historia que marcó su carrera olímpica

Iga recordó todo lo que tuvo que pasar antes de conseguir la marca para clasificar a Paris 2024. Esa perseverancia terminó llevándolo a convertirse en el primer mexicano en más de tres décadas años en competir en los 100 metros libres dentro de unos Juegos Olímpicos, una prueba considerada la reina de la velocidad en la natación.

“Desde que tuve el nivel de estar en unos Juegos Olímpicos, fallé 82 veces la marca olímpica. Logré mi clasificación en el intento número 83, que fue el último intento posible, en la última competencia y el último día que se podía, en un chequeo extraordinario que tuvimos que pedir. Yo le digo a mi historia ’82 + 1′. Me costó 82 aprendizajes, 82 fallas, toda esa trayectoria de ocho años. Perdí los Juegos Olímpicos de Tokyo, me quedé a una décima de segundo de clasificar y pues, así vivo mi vida y así vivo mi carrera”.

La natación mexicana vive un momento distinto

Como representante de los atletas dentro de la federación mexicana y también ante World Aquatics para el continente americano, aseguró que hoy existe una relación mucho más cercana entre los deportistas y los directivos. El nadador destacó que ese cambio ya comienza a reflejarse en los resultados internacionales, luego de que la delegación mexicana estableciera un nuevo récord de 22 medallas de oro en Santo Domingo 2026.

“Siempre hay por dónde mejorar. Somos una federación bastante joven. Escuchan mucho a los atletas. En estos cambios están escuchando a los atletas, se pregunta nuestra opinión y se toman decisiones basadas en la experiencia del comité técnico, pero también en nuestras opiniones sobre qué necesitamos y cómo podemos ser mejores. Creo que en años pasados se ignoró completamente a los atletas; no solo se ignoró, se boicoteó completamente a los atletas. Estamos muy contentos con cómo se han gestionado las cosas y con lo que viene”.

Las albercas, la siguiente tarea pendiente

Aunque reconoció los avances en la organización de la natación mexicana, Iga considera que todavía hay trabajo por hacer para mejorar las instalaciones deportivas y garantizar el desarrollo de futuros talentos. Para Iga, ese será uno de los factores que marcarán el futuro de la natación mexicana rumbo a Los Angeles 2028, donde espera que el país vuelva a competir en equipo y consolide el crecimiento que comenzó a reflejarse en Santo Domingo.

“Existe el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que tiene grandes instalaciones. También hay muy buenas instalaciones en México, pero hay muchas albercas que necesitan mucho trabajo. Creo que México tiene muchísimas albercas; hay que ver cómo se están gestionando, cómo poder mejorar y cómo atacar ambas cosas: el deporte social, la oportunidad de enseñar a nadar a todos, pero también no perder el enfoque del alto rendimiento. Si llegan cien nadadores, hay que observar esos talentos y no perderlos”.

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