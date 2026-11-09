Ya se palpita la Media Maratón de Rionegro 2026: últimos días para inscribirse

El IMER Rionegro ultima detalles para la vigésima segunda edición de la MMR2026, que se correrá el domingo 15 de noviembre.

Media Maratón De Rionegro/ Foto: Media Maratón De Rionegro.

La cuenta regresiva comenzó. La vigésimo segunda Media Maratón de Rionegro 2026 (MMR2026) entra en su fase final de preparación para reunir a miles de deportistas el próximo domingo 15 de noviembre en el marco de la conmemoración de los 484 años de fundación del municipio.

Con un cupo máximo de 3.300 atletas, la organización confirmó que esta semana se realizarán los cierres definitivos de inscripciones, por lo que se reitera el llamado a corredores élite, aficionados y familias a asegurar su lugar en la carrera. Las últimas plazas disponibles pueden adquirirse a través de su página oficial.

La MMR2026 ofrecerá tres distancias para todos los niveles: 21K, 11,5K y 6K. Cada recorrido llevará a los participantes por algunos de los lugares más representativos del municipio, permitiéndoles disfrutar de sus paisajes, monumentos y de la calidez de la gente de Rionegro.

Un valor único y un kit completo para cada corredor

La inscripción mantiene una tarifa de $120.000 sin ningún incremento hasta el cierre definitivo de esta semana. Todos los inscritos recibirán un completo kit de competencia que incluye: Número oficial y camiseta oficial, chip de cronometraje, hidratación en recorrido y meta, póliza de accidentes, medalla de participación y registro fotográfico gratuito.

La entrega de kits se realizará así: En Medellín el jueves 12 de noviembre entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m. en Xpedition, Carrera 72 # 27-40. En Rionegro los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m. en Casa Margaritas Comfama Tutucán.

La mayor premiación regional del atletismo colombiano

Los participantes competirán por una bolsa de premios de $102.400.000, la más alta entre las carreras regionales de Colombia. Se premiará a las categorías Élite (abierta), Veteranos A (40 a 49 años), Veteranos B (50 a 59 años) y Máster (60 años o más).

En los 21K se reconocerá a los cinco mejores hombres y mujeres por categoría, mientras que en 11,5K y 6K se premiará a los dos mejores de cada rama y categoría. Adicionalmente, se mantendrá la categoría Mejores Rionegreros, que premiará de manera independiente a los dos mejores hombres y las dos mejores mujeres del municipio en las tres distancias.

Información de cierres viales y movilidad

El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación (IMER), junto con la Administración Municipal de Rionegro, informa a la ciudadanía, comerciantes y empresas transportadoras que el domingo 15 de noviembre se implementarán cierres y restricciones viales entre las 6:00 a.m. y las 12:00 del mediodía, aproximadamente.

Indicaciones de ingreso al municipio

Desde Autopista Medellín-Bogotá / Belén / Tranvía / El Carmen de Viboral: El acceso vehicular estará habilitado únicamente hasta la Glorieta de Cuatro Esquinas o el sector de La Galería.

El acceso vehicular estará habilitado únicamente hasta la Glorieta de Cuatro Esquinas o el sector de La Galería. Desde el Túnel de Oriente: Circulación habilitada únicamente por la Glorieta El Tablazo.

Circulación habilitada únicamente por la Glorieta El Tablazo. Desde La Ceja (por San Antonio de Pereira): Se podrá avanzar hasta la Glorieta Somer para realizar el retorno. Quienes requieran conectar hacia la Autopista Medellín-Bogotá podrán hacerlo desde allí.

Movilidad hacia Llanogrande, San Antonio y Aeropuerto

Conexión Llanogrande – San Antonio: La vía Llanogrande permanecerá habilitada para ingresar a San Antonio de Pereira y buscar salida hacia la Autopista Medellín-Bogotá por el sector Gualanday. También se permitirá el acceso hacia Tutucán y los parqueaderos de Comfama.

La vía Llanogrande permanecerá habilitada para ingresar a San Antonio de Pereira y buscar salida hacia la Autopista Medellín-Bogotá por el sector Gualanday. También se permitirá el acceso hacia Tutucán y los parqueaderos de Comfama. Ruta al Aeropuerto J.M.C. desde el centro de Rionegro: La ruta habilitada será: Vía Cementerio Barro Blanco Glorieta El Tablazo Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Habilitación progresiva de vías

La vía Rionegro – Llanogrande se habilitará de manera progresiva en sentido Rionegro hacia Llanogrande a partir de las 10:00 a.m., según el avance del lote de corredores y bajo la autorización de las autoridades de tránsito.

Recomendaciones para el público.

La Media Maratón es una verdadera fiesta ciudadana y el aliento del público es vital para animar a los miles de deportistas durante el recorrido. Para disfrutar de la jornada de manera segura y cómoda, la organización invita a los espectadores a atender las siguientes recomendaciones:

Atender en todo momento las indicaciones, llamados y desvíos del personal logístico, organismos de socorro y autoridades de tránsito presentes a lo largo de la ruta.

Salir con suficiente tiempo y planear con anticipación los recorridos y desplazamientos del día para evitar contratiempos.

Utiliza protector solar de amplio espectro, gorra o sombrero y gafas de sol, aun si la mañana amanece nublada.

Asegúrate de llevar tu propia botella de agua para mantenerte bien hidratado mientras acompañas a los corredores a lo largo del trayecto.

Mantén a los niños tomados de la mano y a una distancia segura de la calzada principal para evitar cualquier cruce inesperado al paso de los deportistas.

Si asistes con tu mascota, mantenla siempre amarrada y con correa corta. Los movimientos bruscos o ladridos pueden asustar a los animales o provocar caídas entre el lote de corredores.

Anima siempre desde los andenes o zonas peatonales habilitadas; evita invadir el carril de carrera o cruzar la vía mientras los atletas están en tránsito.

Se contará con la presencia de organismos de socorro, Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad para orientar a la comunidad y garantizar el tránsito seguro.

Créditos: Diego Sandoval.

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