Colombia ya tiene a su mujer maravilla: Carolina Velásquez, campeona mundial de triatlón

Carolina Velásquez se coronó campeona de la Copa Mundo de Triatlón que se celebró en Iquique, Chile.

Carolina Velásquez el da un título mundial a Colombia | COC

Colombia no para de brillar a nivel mundial gracias al deporte. En esta oportunidad la protagonista fue María Carolina Velásquez y el triatlón. La ‘cafetera’ se quedó con el título mundial en la competencia que se desarrolló este domingo 8 de noviembre en Iquique, Chile.

Después de recorrer 750 metros nadando en la playa Cavancha, 20 kilómetros pedaleando por las calles del territorio chileno y cinco kilómetros de carrera a pie. Carolina Velásquez se coronó campeona mundial al cruzar la meta cuando el reloj marcaba 55 minutos y 47 segundos.

Vale la penar destacar que, este título en la cita orbital llega tras la medalla de oro obtenida por la atleta de Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Además de una presea plateada y un bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Así fue el título mundial de Colombia con Carolina Velásquez

María Carolina Velásquez comenzó su recorrido en la competición con un tiempo de nueve minutos y 36 segundos en los 750 metros de la natación. Un tiempo que no la ubicó como líder, pero que la tenía muy cerca a las punteras y con más de la mitad del camino por delante.



Sobre las dos ruedas de su bicicleta, la representante de Colombia registró un tiempo de 28 minutos y 44 segundos, mientras que en la carrea a pie alcanzó los 16 minutos y 11 segundos. La colombiana llegó al último tramo en un sprint final ante la estadounidense Taylor Knibb.

👑🥇🇨🇴 ¡MARÍA CAROLINA VELÁSQUEZ REINA EN IQUIQUE! 🔥😍 🏊‍♀️🚴‍♀️🏃‍♀️ @carovelasqueztri se quedó con el primer lugar de la World Thriatlon Cup en Iquique, Chile, tras cruzar la meta con un impresionante tiempo de 55 minutos y 47 segundos. ⏱️🥇 https://t.co/a3OzGXUXxa — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) November 8, 2026



“Me siento muy feliz, el nivel en la competencia fue muy alto y afortunadamente tuvimos piernas para hacer un remate al final. Este fue un gran resultado para mi proceso y me disfruté la carrera porque era mi primera vez acá en Iquique” afirmó María Carolina Velásquez tras su título mundial.

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