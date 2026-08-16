Lani Pallister vence a Katie Ledecky y rompe su dominio en los 800 libres

La australiana se impuso en los Pan Pacific Championships y terminó con una racha de 13 títulos internacionales de Ledecky en la prueba

La australiana con la medalla de oro | SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES VIA AFP

Lani Pallister protagonizó uno de los resultados más significativos de la natación internacional al derrotar a Katie Ledecky en la final de los 800 metros estilo libre de los Pan Pacific Championships 2026, celebrados en Irvine, California. La australiana detuvo el cronómetro en 8:06.10 y superó por 1.16 segundos a la estadounidense, quien terminó segunda con 8:07.26. El triunfo convirtió a Pallister en la primera nadadora capaz de vencer a Ledecky en esta distancia dentro de un gran campeonato internacional.

La victoria representó un punto de quiebre en una prueba que había pertenecido prácticamente por completo a Ledecky desde su irrupción en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La estadounidense llegó a Irvine con una racha de 13 medallas de oro consecutivas en grandes competencias internacionales de 800 libre, distribuidas entre Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Pan Pacific Championships. Pallister consiguió finalmente derribar esa barrera después de varios años de reducir progresivamente la diferencia con una de las principales referentes de las pruebas de fondo.

Pallister toma el control desde el inicio y resiste el cierre de Ledecky

La estrategia de Pallister fue agresiva desde los primeros metros. La nadadora australiana tomó la punta y conservó el primer lugar durante toda la prueba, obligando a Ledecky a perseguirla. A diferencia de otros enfrentamientos en los que la estadounidense había conseguido imponer su ritmo en el tramo decisivo, esta vez Pallister sostuvo su ventaja y estableció además un nuevo récord de los Pan Pacific Championships con su 8:06.10.

Eso no significó que la carrera estuviera definida con anticipación. Ledecky aumentó el ritmo durante los metros finales y entre los 700 y 750 metros redujo de forma considerable la diferencia. Pallister reconoció después que vio acercarse a su rival en el penúltimo parcial, pero respondió en los últimos 50 metros para conservar el primer puesto hasta tocar la pared. La reacción de la australiana reflejó la dimensión del triunfo antes de recibir el reconocimiento de Ledecky tras la prueba.

El resultado también tuvo un componente especial para Pallister. La australiana había guardado durante años un autógrafo de Ledecky obtenido en 2014 y reconoció que llegó a esta final con más nervios que en otras competencias. Después de vencer a quien fue una de sus referencias durante su formación, Pallister destacó la influencia de la estadounidense en el crecimiento y la competitividad de las pruebas femeniles de fondo.

“Sin ella, la natación femenina de distancia no estaría donde está ahora”, señaló Pallister después de la competencia. La australiana reconoció que gran parte de su evolución estuvo ligada a tener una referencia de ese nivel por delante. El desenlace en Irvine confirmó que la diferencia entre ambas se ha reducido y que la rivalidad en las pruebas de 400, 800 y 1,500 metros libre atraviesa un momento distinto.

Una rivalidad que cambió en un año y apunta hacia Los Angeles 2028

La señal más clara de que Pallister estaba cada vez más cerca apareció en el Campeonato Mundial de 2025 en Singapur. En aquella final de los 800 metros, Ledecky ganó con 8:05.62, mientras Pallister terminó apenas 36 centésimas detrás con 8:05.98, en uno de los desenlaces más cerrados que había afrontado la estadounidense en esta prueba dentro de un gran campeonato. Un año después, la australiana consiguió invertir las posiciones en California.

Los Pan Pacific Championships también confirmaron que el triunfo en los 800 no fue un resultado aislado. Pallister ya había conseguido su primera victoria sobre Ledecky en cualquier distancia al conquistar los 400 metros libre con 3:58.42, frente al 4:00.15 de la estadounidense. Además, ganó los 200 metros libre con 1:53.67 y terminó segunda en los 1,500, prueba en la que Ledecky se impuso por 2.53 segundos. El desarrollo de esas competencias anticipó una final de 800 mucho más equilibrada de lo habitual.

La magnitud del resultado se entiende al revisar el dominio internacional de Ledecky. Desde que ganó los 800 metros en Londres 2012 con apenas 15 años, la estadounidense conquistó cuatro títulos olímpicos consecutivos en la distancia, además de siete campeonatos mundiales y dos títulos en los Pan Pacific Championships. Esa secuencia de 13 oros internacionales consecutivos fue la que Pallister terminó en Irvine.

Sin embargo, Ledecky ya había perdido una final de 800 metros fuera de los grandes campeonatos internacionales antes de caer frente a Pallister. En febrero de 2024, Summer McIntosh la derrotó en una competencia seccional disputada en Florida y puso fin a una racha de más de 13 años sin derrotas de la estadounidense en finales de esta distancia. Por esa razón, el resultado de Pallister no representa el final de un invicto absoluto de 13 años, sino la primera derrota de Ledecky en los 800 libre dentro de un gran campeonato internacional y el cierre de su racha de 13 títulos consecutivos en ese escenario.

Ledecky valoró su actuación pese al segundo puesto y consideró que había realizado una de sus mejores carreras de la competencia. A sus 29 años, la estadounidense mantiene como horizonte los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, donde podría buscar otro capítulo dentro de una trayectoria marcada por su dominio en las pruebas de fondo.

El resultado de Irvine no elimina a Ledecky como referencia de los 800 metros, pero sí modifica el panorama de la prueba rumbo al siguiente ciclo olímpico. Pallister pasó de perseguir a la estadounidense a demostrar que puede derrotarla en una final internacional, mientras que la diferencia de apenas 36 centésimas del Mundial de 2025 se transformó un año después en una victoria por más de un segundo. A dos años de Los Angeles 2028, los 800 libre femeniles tienen ahora una rivalidad abierta y una nueva contendiente capaz de discutir el dominio internacional de una de las nadadoras más importantes de la historia.

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