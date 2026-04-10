Cuando la música se pone la camiseta: artistas que han usado jerseys en conciertos

Artistas usan jerseys en conciertos para conectar con el público, desde fútbol hasta NBA y MLB, convirtiendo la camiseta en símbolo cultural y escénico

La música y el deportes se unen en el escenario | AFP | @RCCelta

El jersey ya no es solamente una prenda deportiva. En los conciertos se ha convertido en un símbolo de identidad, cercanía y lectura cultural del público local. Cuando un artista aparece sobre el escenario con la camiseta de una selección, de un club o con un uniforme inspirado en una franquicia deportiva, el gesto deja de ser un detalle estético y se transforma en un mensaje a la audiencia. Esa conexión inmediata explica por qué tantas de estas imágenes sobreviven en la memoria colectiva mucho después de que termina el show.

La relación entre música y deporte se fortaleció con la era de los conciertos masivos en estadios, cuando el escenario empezó a dialogar con el territorio. En ese punto, el jersey funcionó como una forma de validación mutua: el artista abraza la pasión local y el público lo recibe como uno de los suyos. El documento que compartiste muestra que esta práctica no solo atraviesa décadas, sino también mercados, géneros y contextos culturales: va del rock clásico al hip-hop, de la Liga MX a la selección argentina, del FC Barcelona a los Yankees, Lakers, Dodgers y hasta la NFL.

Lo más interesante es que el jersey también cambió de función con el tiempo. Al principio fue un gesto de cortesía escénica, luego una herramienta de mercadotecnia emocional y, más tarde, una pieza de colaboración institucional entre clubes, marcas y artistas. En algunos casos, incluso se volvió un emblema político, de pertenencia territorial o de resistencia cultural, como ocurre con ciertos shows de Bad Bunny o con la escena urbana argentina. Por eso, hablar de artistas con jerseys en conciertos no es hablar solo de moda: es hablar de identidad en vivo.

Del fútbol global a la pasión local: cuando el escenario se pone la camiseta

Uno de los momentos fundacionales de esta historia es el de Queen en Argentina en 1981. Freddie Mercury apareció con la camiseta de la selección argentina en el Estadio de Vélez, en una escena que quedó marcada por su enorme carga simbólica. La imagen ganó todavía más fuerza por la presencia de Diego Armando Maradona en aquel intercambio cultural con la banda. No fue solo una foto potente: fue una tregua simbólica entre arte, fútbol e identidad nacional, un modelo temprano de cómo un jersey podía trascender el espectáculo y entrar en la historia popular.

Freddie Mercury y Maradona en Argentina 🇦🇷 – 1981

📍 Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield)

📆 8 de marzo de 1981

Remasterización por @queen.argentina pic.twitter.com/br88ATcuqI — Juan Carlos Vilar Rodao (@juanca2vilar) March 23, 2026

Otra escena icónica de esta relación entre música y fútbol ocurrió el 29 de julio de 1990 en Vigo, cuando Madonna se presentó en el Estadio de Balaídos y sorprendió al público al aparecer con la camiseta del RC Celta. El propio club ha documentado que la artista lució el dorsal 5, asociado al jugador Espinosa, en una imagen que fue capturada por el fotógrafo Víctor de las Heras y que con el tiempo se convirtió en parte de la memoria colectiva del equipo y de la ciudad. Más allá del espectáculo, el gesto representó una conexión directa con la identidad local, al grado que décadas después el Celta lanzó una campaña para intentar recuperar aquella camiseta histórica.

Madonna en Vigo | @rccelta

En México, uno de los casos más llamativos fue el de Rod Stewart en 1989, cuando su visita ayudó a romper la sequía de conciertos internacionales en estadios. Stewart no se quedó en la camiseta de la selección mexicana, sino que llegó a portar la de Santos Laguna, un gesto que en ese momento resultaba todavía más significativo porque el club no tenía el peso mediático nacional de otros equipos. Ese detalle convirtió al jersey en una señal de respeto hacia las identidades regionales, especialmente del norte del país, y mostró que el artista podía construir cercanía no solo con una nación, sino con una plaza concreta.

ROD STEWART, aficionado del club de futbol CELTIC de Escocia, así como del SANTOS LAGUNA, obvio, por los colores y mismo diseño del uniforme pic.twitter.com/8isWnK0DYc — Tavo Ojeda✌ (@tavojeda5) March 26, 2017

El mercado mexicano es uno de los más ricos en este tipo de postales, porque el fútbol local está atravesado por lealtades regionales muy marcadas. El material que compartiste recuerda que Morrissey ha sido asociado con la camiseta de Chivas, algo que encaja con su profundo vínculo con la cultura mexicana y chicana. También aparece Julian Casablancas con la de Pumas, una elección coherente con el perfil universitario, juvenil y contestatario del club.

La lista mexicana se vuelve todavía más interesante por lo diversa. Rivers Cuomo, de Weezer, con la camiseta de Tiburones Rojos de Veracruz; Hugh Laurie con la de Leones Negros; Manu Chao con la del Atlas; e incluso Yeji, de Itzy, con la del América en una publicación de revista surcoreana. Esa variedad demuestra que el jersey mexicano dejó de ser un guiño estrictamente futbolero para convertirse también en objeto cultural y de estilo, capaz de circular entre conciertos, medios, editoriales y escenas pop globales.

Hugh Laurie – Leones Negros de la UdeG 🇲🇽 pic.twitter.com/s0waVR3QeX — Mauro Núñez (@mnunez889) June 19, 2023

Argentina ofrece otro ecosistema especialmente potente, porque ahí los estadios son más que un recinto: son parte del relato de un artista. Bad Bunny, por ejemplo, apareció en River con la camiseta de la selección argentina y el número 19, una referencia fina a los primeros pasos de Lionel Messi. No eligió el 10 más obvio, sino un número con memoria futbolera, lo que elevó el gesto y le dio una capa adicional de lectura cultural. En esa misma lógica aparecen Duki usando indumentaria vinculada a River, Wos cerrando gira en el estadio Diego Armando Maradona y Trueno ligado de forma orgánica a Boca y al territorio de La Boca.

La inversa, jerseys de fútbol con música

La dimensión institucional del fenómeno también es central. La alianza entre Spotify y el FC Barcelona llevó la relación entre música y camiseta a otro nivel: ya no se trata solo de un artista usando un jersey durante un show, sino de convertir la camiseta del club en plataforma promocional para nombres como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Coldplay, Karol G y Ed Sheeran. En ese esquema, el jersey deja de ser un souvenir del concierto para transformarse en objeto de colección, símbolo de estatus y pieza de narrativa de marca. Esa sofisticación confirma que la convergencia entre música y fútbol ya es parte del negocio global del entretenimiento.

Barcelona y su colaboración con Ed Sheeran | X: @FCBarcelona_es

También hay casos donde la relación con la camiseta supera el escenario y toca el patrocinio o la identidad de club. Ahí aparecen Ed Sheeran con Ipswich Town e Iron Maiden con West Ham, donde Steve Harris no solo ha vestido esos colores en múltiples contextos, sino que la colaboración con el club llegó a kits conmemorativos y presentaciones en el London Stadium. Es el paso siguiente de esta historia: del guiño emocional al vínculo estructural, donde el músico deja de ponerse la camiseta por una noche y se integra a la narrativa del equipo.

NBA, NFL y MLB: el jersey como uniforme del hip-hop en vivo

Si en el fútbol el jersey suele ser un puente con la audiencia local, en los deportes estadounidenses el fenómeno tiene un centro clarísimo: el hip-hop. El documento que compartiste subraya que raperos y figuras del streetwear convirtieron los jerseys de NBA, MLB y NFL en parte esencial del lenguaje escénico, sobre todo desde los años 90. Ahí la camiseta ya no funciona tanto como homenaje a una ciudad anfitriona, sino como extensión del estilo, del lujo urbano y del imaginario de barrio que la cultura rap proyectó globalmente.

Uno de los primeros ejemplos citados es Flavor Flav, quien aparecía en performances con el jersey de los Chicago Bulls. Esa elección no era casual: los Bulls eran una referencia total en la cultura pop de los 90 y Michael Jordan ya había convertido la camiseta en ícono internacional. En el escenario, Flavor Flav ayudó a fijar una idea que luego crecería con fuerza: el jersey deportivo estadounidense podía ser tan importante para la imagen del rapero como una cadena, una gorra o unos sneakers.

A partir de ahí la tendencia se expandió con fuerza. Nombres como Fabolous, Cam’ron, Dipset, Nelly, Bow Wow, Jadakiss y el propio Snoop Dogg aparecen como parte de una época en la que los throwbacks de NBA y NFL dominaron conciertos, videos y giras. En ese universo, Mitchell & Ness ayudó a convertir la nostalgia deportiva en lujo de cultura urbana, mientras que el escenario funcionó como vitrina ideal. El jersey ya no acompañaba al show: era parte del show.

The one and only D-O-DOUBLE-G. pic.twitter.com/fE6O8yr5Dw — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 22, 2025

Dentro de los casos mejor verificados de deportes estadounidenses aparece Ice Cube, documentado con un jersey de los New York Yankees en un concierto en el Apollo Theater de Nueva York en 1992. La importancia de ese caso está en que conecta tres símbolos de enorme peso cultural: rap, MLB y una ciudad como Nueva York. También está Snoop Dogg con indumentaria de los Los Angeles Lakers en un show en Detroit en 2020, en un contexto ligado al homenaje por la muerte de Kobe Bryant. En ambos ejemplos, el jersey funciona como una pieza visual de identidad, pero también como memoria emocional.

Ozzy Osbourne también se puso un jersey de los New England Patriots en concierto. El 8 de septiembre de 2005, el “Príncipe de las Tinieblas” ofreció un show previo al partido entre los Patriots y los Raiders en el Gillette Stadium, donde interpretó “Crazy Train”, tema que durante más de dos décadas funcionó como una de las entradas más icónicas del equipo. De hecho, tras su muerte en julio de 2025, la propia organización recordó públicamente esa relación especial y lo reconoció como parte de la identidad sonora de la era dorada de New England.

Ozzy Osbourne con el jersey de Patriots | Nick Laham /AFP

El caso de Elton John amplía el mapa porque demuestra que esta lógica no pertenece solo al rap. Su legendario look con uniforme brillante de los Los Angeles Dodgers en Dodger Stadium en 1975 convirtió un jersey de MLB en uno de los atuendos más célebres de la historia del pop en vivo. Décadas después, incluso recreó ese concepto en su gira de despedida, lo que confirma que el uniforme deportivo estadounidense también puede entrar al canon visual del espectáculo mundial, no solo como prenda casual, sino como vestuario icónico de escenario.

Elton John in a baseball uniform on top of his piano, 1975, Dodgers stadium. pic.twitter.com/3n0UmmHNzL — Baseball’s Greatest Moments (@BBGreatMoments) December 12, 2024

Bad Bunny sirve como punto de unión entre ambos mundos. Por un lado, en Argentina utilizó la camiseta albiceleste con una lectura precisa del universo Messi; por otro, en el Super Bowl LX de 2026 abrió con un jersey custom inspirado en la NFL, dedicado a su tío. En él, la estética deportiva deja de ser únicamente local o fashion para convertirse en declaración identitaria de alcance continental, uniendo cultura latina, espectáculo estadounidense y simbología del deporte en una misma imagen. Esa doble operación explica por qué hoy el jersey es una de las piezas más poderosas del escenario global.

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