World Aquatics modificó su calendario internacional ante las restricciones del gobierno canadiense para la participación de deportistas rusos y bielorrusos

México albergará dos etapas de la Copa del Mundo de Clavados 2027 | @conadeoficial

México tendrá un papel protagónico en el calendario internacional de los deportes acuáticos durante el próximo año. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) confirmó este domingo 29 de noviembre que el país albergará las primeras dos etapas de la Copa del Mundo de Clavados 2027, después de que la World Aquatics determinara retirar a Montreal, Canadá, como sede de la primera competencia del circuito.

La primera etapa se celebrará del 25 al 28 de febrero, mientras que la segunda tendrá lugar del 4 al 7 de marzo, fechas que se mantienen conforme al calendario original. De esta manera, México recibirá de forma consecutiva a los mejores clavadistas del mundo, aunque las ciudades encargadas de organizar ambas competencias todavía están por confirmarse.

🇲🇽💦 | México albergará dos etapas de la Copa del Mundo de Clavados 2027:



👉 La primera, del 25 al 28 de febrero.



👉 La segunda, del 4 al 7 de marzo.



👉 Tras los ajustes anunciados por World Aquatics en el calendario internacional. pic.twitter.com/jyn7LfVD5E — CONADE (@conadeoficial) November 29, 2026

La decisión de World Aquatics responde a la postura del gobierno canadiense respecto a la participación de deportistas de Rusia y Bielorrusia en competencias internacionales dentro de su territorio. Las autoridades de Canadá establecieron que los atletas de ambas naciones únicamente podrían ingresar al país si competían bajo la condición de neutrales y cumplían con los requisitos establecidos por su gobierno.

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World Aquatics modifica su calendario y retira dos competencias a Canadá

Tras sostener conversaciones con las partes involucradas, el organismo rector de los deportes acuáticos anunció el pasado 27 de noviembre el traslado de la competencia de clavados a territorio mexicano. La medida también afectó a la natación artística, pues la cuarta etapa de su Copa del Mundo, programada del 29 de abril al 1 de mayo en Canadá, quedó fuera del calendario mientras se encuentra una nueva sede.

Por su parte, la Federación Canadiense de Clavados lamentó la pérdida de la competencia, una decisión que reconoció estaba fuera de su control. El organismo recordó que Canadá ha recibido a los principales exponentes de esta disciplina desde 2014 y destacó la importancia de mantener las tres fechas del circuito durante un año relevante para el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México recupera protagonismo en los clavados internacionales

La doble designación llega nueve meses después de que World Aquatics cancelara la etapa de la Copa del Mundo de Clavados 2026 en Zapopan, Jalisco, prevista del 5 al 8 de marzo. En aquella ocasión, la federación internacional argumentó que las restricciones y recomendaciones de viaje emitidas por diversas embajadas impidieron la participación de algunas delegaciones nacionales.

El anuncio también coincide con la celebración del Selectivo Nacional de Clavados en las instalaciones del CNAR, donde Alejandra Estudillo, María José Sánchez, Kenny Zamudio y Jesús Agúndez consiguieron sus boletos individuales para las competencias internacionales de 2027. Los representantes mexicanos tendrán la oportunidad de competir ante su público como parte de su preparación rumbo a la próxima justa olímpica.

Con los ajustes realizados por World Aquatics, México organizará dos de las tres competencias que conforman el circuito internacional del próximo año. La Superfinal de la Copa del Mundo de Clavados 2027 mantiene su sede en Pekín, China, del 30 de abril al 2 de mayo, donde se reunirán los mejores exponentes de la temporada para disputar los últimos títulos del serial.