Santiago Baños llegó a la directiva del América en mayo de 2017 y después de casi una década su balance como directivo tiene claroscuros

El balance de Santiago Baños en el América | Claro Sports

El América atraviesa un momento de incertidumbre tras su eliminación ante Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2026. El resultado abrió un nuevo frente de críticas alrededor del proyecto azulcrema, aunque también surgieron voces de respaldo para Guillermo Almada, quien apenas cumplió sus primeros seis meses como director técnico del equipo. Sin embargo, su continuidad no depende únicamente de los resultados ni de su propia disposición, pues Santiago Baños, presidente deportivo de la institución, tendría la última palabra sobre el futuro del estratega uruguayo.

El Nido de Coapa acaba de completar un torneo de reconstrucción. La salida de André Jardine, la llegada de Almada y los movimientos del mercado de fichajes del verano marcaron el inicio de una nueva etapa, un proceso que requería tiempo, pero que no estuvo exento de dificultades. En ese escenario, uno de los nombres que recibió más señalamientos fue el de Santiago Baños, quien está próximo a cumplir una década desde que asumió el puesto como directivo y cuya gestión también quedó bajo el escrutinio de la afición tras el tropiezo en la Liguilla.

La exigencia en el América no concede mucho margen, ni siquiera después de una época dorada que incluyó el tricampeonato bajo el mando de André Jardine. Ahora, Guillermo Almada parece dispuesto a encabezar la siguiente etapa del proyecto y dejó entrever en la conferencia de prensa tras la eliminación que cuenta con planes para el Clausura 2027, torneo en el que espera incorporar refuerzos para fortalecer la plantilla. No obstante, antes de pensar en la próxima campaña, el técnico uruguayo deberá conocer la postura de la directiva.

Desde que Santiago Baños asumió la presidencia deportiva del América en mayo de 2017, cinco entrenadores han encabezado el proyecto del primer equipo: Miguel Herrera, Santiago Solari, Fernando Ortiz, André Jardine y Guillermo Almada. El recuento muestra una apuesta por la continuidad, aunque el tiempo en el cargo ha dependido principalmente de los resultados. Miguel Herrera fue el primero en esta etapa y permaneció tres años y medio, con 175 partidos dirigidos y tres títulos oficiales: Liga MX del Apertura 2018, Copa MX del Clausura 2019 y Campeón de Campeones 2019.

Su ciclo terminó en diciembre de 2020, después de la eliminación ante Chivas en los cuartos de final del Guardianes 2020 y el tropiezo frente a LAFC en la Concacaf Champions League. Santiago Solari tomó el relevo en enero de 2021 y estuvo 425 días al frente de las Águilas, con 52 partidos y ningún campeonato. Pese a sus buenos resultados en fase regular, las eliminaciones ante Pachuca y Pumas en los cuartos de final de Liga MX, además de la derrota ante Monterrey en la final de Concacaf 2021, marcaron su salida en marzo de 2022.

Fernando Ortiz recibió la oportunidad como interino y después consiguió la ratificación, aunque su etapa apenas alcanzó 357 días y 44 encuentros como técnico definitivo. El argentino registró tres semifinales consecutivas sin posibilidad de disputar el título, incluida la eliminación ante Guadalajara en el Clausura 2023, resultado que puso fin a su ciclo en Coapa. La apuesta más exitosa de Santiago Baños llegó con André Jardine, quien permaneció cerca de tres años en el banquillo, dirigió 163 partidos y conquistó seis títulos oficiales, entre ellos el histórico tricampeonato de Liga MX con los campeonatos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

El brasileño cerró su etapa en junio de 2026 como el entrenador más ganador en la historia del club. Su salida abrió la puerta a Guillermo Almada, quien asumió el cargo en julio de ese año y, tras 151 días al frente del equipo, suma 23 partidos dirigidos, con un promedio de 1.70 puntos por encuentro. Así, el uruguayo representa el quinto proyecto técnico de la gestión de Santiago Baños, quien ahora enfrenta el reto de recuperar la competitividad del América después de la eliminación en el Apertura 2026.