El triunfo sobre Haití devolvió a la Selección Mexicana femenil al fútbol olímpico y aseguró también su boleto mundialista

El triunfo ante Haití devolvió a México femenil al fútbol olímpico | Claro Sports

La Selección Mexicana femenil transformó su victoria sobre Haití, en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, en un boleto doble. El resultado aseguró su clasificación al Mundial de Brasil 2027 y el regreso al fútbol de los Juegos Olímpicos en Los Angeles 2028, 24 años después de su única participación, en Atenas 2004. Con la rama varonil clasificada desde agosto, México volverá a presentar dos equipos olímpicos de fútbol en una misma edición.

¿Cuándo fue la última vez que la Selección Mexicana femenil calificó a los Juegos Olímpicos?

Antes de asegurar su lugar en Los Angeles 2028, la última y única clasificación de la Selección Mexicana femenil había ocurrido el 3 de marzo de 2004. El equipo dirigido por Leonardo Cuéllar venció 2-1 a Canadá en la semifinal del Preolímpico de Concacaf, disputada en San José, Costa Rica. Maribel Domínguez marcó los dos goles, a los minutos 24 y 59, para conseguir el boleto a Atenas 2004.

Aquella clasificación representó un punto de quiebre para una generación que todavía no contaba con una liga profesional en el país. Mónica González, Fátima Leyva, Mónica Vergara y Maribel Domínguez formaron parte del plantel que abrió la puerta olímpica para el fútbol femenil mexicano. En la final del clasificatorio, la Selección Mexicana cayó 3-2 ante Estados Unidos después de tomar ventaja con otros dos tantos de Domínguez.

En Atenas, la Selección Mexicana quedó ubicada junto a China y Alemania. El debut terminó 1-1 ante el conjunto asiático, con el primer gol olímpico de una futbolista mexicana, obra de Maribel Domínguez. Después perdió 2-0 frente a Alemania, pero la diferencia de goles le permitió superar a China y avanzar a la ronda de las ocho mejores. Esa clasificación a cuartos de final continúa como el mejor resultado femenil de México en unos Juegos Olímpicos.

México alcanzó los cuartos de final en la capital griega | Daniel García / AFP

Brasil terminó con aquella participación mediante un 5-0 en los cuartos de final. Desde entonces, la Selección Mexicana femenil se ausentó de cinco ediciones consecutivas: Beijing 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 y Paris 2024. Canadá la eliminó en las semifinales clasificatorias rumbo a 2008 y 2012; México quedó fuera en la fase de grupos del proceso hacia 2016, perdió la semifinal ante Estados Unidos en el camino a Tokio y terminó sin puntos el Campeonato Concacaf W 2022, clasificatorio para París.

¿Por qué el triunfo ante Haití dio el boleto a Los Angeles 2028?

El Campeonato Concacaf W 2026 concede tres plazas olímpicas, destinadas a las dos finalistas y al equipo que ocupe el tercer lugar. Como Estados Unidos ya tenía su boleto por ser anfitrión de Los Angeles 2028, el reglamento estableció que el cuarto lugar también clasificaría si el conjunto estadounidense terminaba entre los tres primeros. Su victoria 8-0 sobre El Salvador lo colocó en semifinales antes del México-Haití; por ello, los otros tres semifinalistas quedaron automáticamente clasificados al torneo olímpico.

La victoria sobre Haití, por lo tanto, tuvo un alcance mayor al pase de ronda. La Selección Mexicana femenil aseguró en un mismo partido el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El boleto mundialista terminó con una ausencia de dos ediciones, mientras la clasificación olímpica cerró una espera que comenzó después de Atenas 2004. El desafío inmediato será competir por el título regional, pero el objetivo que condicionaba todo el proceso ya quedó cumplido.

Por su parte, la Selección Mexicana varonil obtuvo su boleto a Los Angeles 2028 el 7 de agosto de 2026, cuando derrotó 2-1 a Canadá en la semifinal del Campeonato sub 20 de Concacaf, en el Estadio Azteca. Owen Graham-Roache adelantó a los canadienses, pero Cristóbal Alfaro empató al minuto 49 y Hugo Camberos completó la remontada de penal al 78. Dos días después, México venció 2-0 a Estados Unidos en la final y conquistó el título regional.

México resolvió ante Canadá en el Campeonato sub 20 | Claro Sports

Antes de ese boleto, la clasificación varonil más reciente se había conseguido el 28 de marzo de 2021 rumbo a Tokyo 2020, edición aplazada un año por la pandemia. La Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano venció 2-0 a Canadá en la semifinal del Preolímpico de Concacaf, en el Estadio Jalisco. Uriel Antuna abrió el marcador y Johan Vásquez selló el triunfo que confirmó la tercera presencia olímpica consecutiva de México.

La Selección Mexicana completó en Tokyo 2020 una de sus mejores actuaciones dentro del fútbol olímpico. Después de caer ante Brasil en penales durante la semifinal, derrotó 3-1 a Japón y ganó la medalla de bronce. Sebastián Córdova, Johan Vásquez y Alexis Vega marcaron en el partido por el tercer lugar. Fue la segunda presea olímpica del fútbol varonil mexicano, después del oro obtenido en Londres 2012.

La Selección Mexicana recupera la doble presencia olímpica

Paris 2024 dejó a México sin representación en los dos torneos de fútbol. La rama varonil quedó eliminada ante Guatemala en los cuartos de final del Campeonato sub 20 de Concacaf 2022, después de empatar 1-1 y perder 2-1 en la tanda de penales. El resultado también le costó el boleto al Mundial sub 20 de 2023. La Selección Mexicana femenil, por su parte, perdió sus tres partidos del Campeonato Concacaf W 2022: 1-0 frente a Jamaica, 3-0 contra Haití y 1-0 ante Estados Unidos. El equipo terminó último de su grupo, sin puntos ni goles, y quedó fuera del Mundial de 2023 y de los Juegos Olímpicos de París.

Los Angeles 2028 cambiará por completo ese escenario, pues la Selección Mexicana volverá a contar con representación varonil y femenil en el fútbol olímpico. El conjunto varonil regresará después de perderse una edición, mientras el femenil pondrá fin a una ausencia de cinco torneos consecutivos: Beijing 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 y Paris 2024. La clasificación de las dos ramas permitirá recuperar una presencia que México no conseguía desde Atenas 2004, cuando ambos equipos participaron en la misma justa. La cita estadounidense marcará así el regreso conjunto de la Selección Mexicana al escenario olímpico después de 24 años.