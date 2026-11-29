El estratega uruguayo continuará con su proyecto al frente de las Águilas, aunque la eliminación podría provocar cambios en el plantel

La eliminación del América en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX abrió el debate sobre el futuro de Guillermo Almada. Las Águilas quedaron fuera de la lucha por el campeonato tras perder 2-0 ante Monterrey en el Estadio Azteca, un resultado que representa el primer fracaso del entrenador uruguayo desde su llegada al banquillo azulcrema.

Pese a que el equipo quedó lejos de cumplir con los objetivos del semestre, Guillermo Almada se mantiene firme al frente del América. La intención es dar continuidad al proyecto que comenzó en junio de 2026, aunque la eliminación obligará a revisar el rendimiento del plantel, las necesidades del equipo y los aspectos que deberán corregirse de cara al Clausura 2027.

El panorama apunta a que los cambios podrían producirse entre los futbolistas y no necesariamente en el cuerpo técnico. La directiva tendrá que evaluar lo ocurrido durante el torneo, mientras que Almada buscará consolidar su sistema de juego y contar con los elementos necesarios para responder a las exigencias de la institución.

Guillermo Almada no se va del América pese a la eliminación

Desde antes de que se consumara la eliminación del América ante Monterrey, Alejandro Orvañanos, en la mesa de análisis de Claro Sports por W Radio, abordó el momento que atraviesa el conjunto azulcrema y la continuidad de Guillermo Almada al frente del equipo. El periodista consideró que el proyecto del estratega uruguayo continuará y que serán los futbolistas quienes tendrán que adaptarse a sus exigencias y métodos de trabajo.

“En América, al jugador que hoy no le guste Almada, que vaya buscando equipo porque Almada no se va a mover de equipo y si no te gusta trabajar, búscale por otro lado”, mencionó Alejandro Orvañanos, antes del juego de vuelta en el Estadio Azteca.

Guillermo Almada tiene contrato vigente con el América. El entrenador uruguayo firmó en junio de 2026 un vínculo por dos años, hasta 2028, con opción a uno más, por lo que su llegada respondió a un proyecto que va más allá de un torneo. Tras la eliminación frente a Rayados, el estratega asumió la responsabilidad por los resultados, descartó renunciar y manifestó su intención de continuar con el equipo.

América deberá revisar su plantel de cara al Clausura 2027

La continuidad de Guillermo Almada no significa que el fracaso en el Apertura 2026 vaya a pasar inadvertido. Las Águilas cerraron el semestre con siete partidos consecutivos sin conocer la victoria y sin marcar un solo gol en los cuartos de final ante Monterrey, cifras que obligan a realizar un análisis sobre el funcionamiento del equipo y el rendimiento de sus futbolistas.

La falta de contundencia, la generación de oportunidades de gol y la capacidad de respuesta del equipo en los momentos que definen una eliminatoria serán algunos de los aspectos que deberán revisarse. También se analizará qué posiciones necesitan refuerzos, qué jugadores pueden ajustarse a las exigencias del entrenador y cuáles podrían salir de la institución durante el mercado de fichajes. Uno de los casos que llama la atención es el de Henry Martín, quien pudo haber disputado su último partido con las Águilas el pasado sábado 28 de noviembre, en la derrota ante Rayados. El delantero mexicano termina contrato y la institución aún no anuncia una renovación.

Hasta el momento, la directiva del América no ha emitido un comunicado oficial sobre la salida o ratificación de Guillermo Almada, pero el panorama apunta a que el uruguayo tendrá la oportunidad de continuar con su proyecto. El Clausura 2027 representará una nueva prueba para el entrenador, quien deberá encontrar las soluciones para devolver al conjunto azulcrema a la lucha por el campeonato.