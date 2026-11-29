David González corre contra el tiempo para poder armar un equipo a la altura y que pueda conseguir los tres puntos en casa.

Rafael Carrascal y David González | Vizzor Image | Gemini

América de Cali recibe a Millonarios este martes 1 de diciembre en el Pascual Guerrero, partido correspondiente a la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. Ese cotejo es clave para la aspiraciones que tiene la ‘mechita’ de estar en la final del certamen, pues puede tomar una ventaja importante en el grupo B.

Tras la igualdad en El Campín entre ambos, digamos que ahora se juega el compromiso de vuelta en la casa del ‘escarlata’. A pesar que no hubo goles en ese cotejo, el juego se vivió con intensidad y por momentos con choque y faltas, al punto que ambos equipos sufrieron expulsiones por las decisiones del central Carlos Ortega.

Eso significa que tanto David González como Alberto Gamero deberán hacer algunos ajustes en sus plantillas para afrontar ese crucial duelo. América tiene bajas en la defensa y en el mediocampo, por lo menos las que se dieron en el marco de ese cruce. En el caso del ‘embajador’, también hay ausencias en la zaga y otra en el ataque.

Por haber visto la tarjeta roja, tanto Dany Rosero como Yani Quintero se pierden ese cotejo. Resta esperar el número de fechas que les imponga el comité disciplinario de Dimayor. Pero el tema no termina ahí, ya que hay otro futbolista que ya es fijo no va a estar y otro que está en duda, aunque no tiene nada que ver con tema de tarjetas.

Rafael Carrascal no dirá presente

Resulta que el experimentado mediocampista llegó a cinco amarillas y por reglamento debe pagar una fecha de sanción, lo que lo deja fuera de esa convocatoria vs Millonarios. A continuación las amonestaciones que recibió el volante para tener esa cantidad:

Millonarios (cuadrangulares).

Cali (cuadrangulares).

Bucaramanga (cuadrangulares).

Cúcuta.

Medellín.

Algo que llama la atención en Carrascal es que vuelve a reincidir, pues el partido del todos contra todos ante Llaneros en Villavicencio se lo perdió por ese mismo motivo. Sin duda es otro aspecto a tener en cuenta y que debe corregir el jugador, sobre todo en estas instancias tan importantes para el América.

Omar Bertel, ¿podrá jugar o no?

Recordemos que el lateral izquierdo debió salir del terreno de juego al minuto 19 porque sintió una molestia física. Por ahora no se sabe con exactitud el alcance de ello, pero en estos momentos genera dudas si puede o no entrar en la convocatoria. A eso se suma que Jhon Murillo es otro futbolista que viene con lesión y por la gravedad es casi fijo que no vaya a estar.

Así las cosas, González corre contra el tiempo para poder armar el mejor equipo posible y poder triunfar en casa en ese enfrentamiento ante Millonarios. La última vez que estos dos equipos jugaron en el Pascual fue en abril de este año con triunfo ‘escarlata’ por 3-1 en la fecha 17 del torneo apertura. Veremos si la historia se repite o si hay otro marcador en esta ocasión.

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