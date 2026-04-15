WWE confirma su regreso a Sudamérica: fechas, ciudades y superestrellas

La WWE confirma gira por Sudamérica tras años de ausencia. Fechas, ciudades y luchadores confirmados para el tour en septiembre 2026.

WWE confirma su regreso a Sudamérica | Prensa WWE.

La WWE anunció oficialmente su esperado regreso a Sudamérica con una gira que se llevará a cabo en septiembre de 2026. El tour incluirá presentaciones en cuatro ciudades clave del continente, marcando el retorno de la compañía tras varios años de ausencia en la región.

Fechas confirmadas del WWE South America Live Tour 2026

El tour de Monday Night Raw recorrerá cuatro países en cuatro días consecutivos, llevando toda la emoción de la lucha libre a miles de fanáticos:

9 de septiembre: Quito

10 de septiembre: Bogotá

11 de septiembre: Buenos Aires

12 de septiembre: Santiago

Este anuncio ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes llevaban años esperando el regreso de la compañía.

WWE vuelve a Ecuador tras una década y a Sudamérica luego de siete años

Uno de los datos más llamativos de esta gira es que será el primer evento de la WWE en Ecuador en 10 años. Además, marcará el regreso a Colombia, Argentina y Chile después de siete años, lo que convierte esta gira en un evento histórico para la región.

La última vez que la empresa visitó estos países dejó una gran respuesta del público, por lo que se espera una alta demanda de entradas para esta nueva edición.

Superestrellas confirmadas para la gira de WWE en Sudamérica

El WWE South America Live Tour contará con la participación de varias de las principales figuras de la compañía. Entre las superestrellas confirmadas destacan:

Stephanie Vaquer (Campeona Mundial Femenina)

Penta (Campeón Intercontinental)

Seth Rollins

The Usos

Becky Lynch

El Grande Americano

GUNTHER

Oba Femi

La cartelera promete combates de alto nivel y un espectáculo completo para los fanáticos del entretenimiento deportivo.

Cómo acceder a la preventa de entradas para WWE en Sudamérica

Los aficionados que quieran asegurar su lugar en estos eventos pueden registrarse para una preventa exclusiva a través del sitio oficial de la WWE.

Se recomienda realizar el registro con anticipación, ya que se espera que las entradas se agoten rápidamente debido a la alta demanda.

Expectativa por el regreso de WWE a Latinoamérica

El regreso de la WWE a Sudamérica no solo representa un evento deportivo, sino también un espectáculo de entretenimiento que reúne a fanáticos de todas las edades. Con figuras internacionales y una producción de primer nivel, la gira promete ser uno de los eventos más destacados del año en la región.

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