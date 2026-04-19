¿Qué ver hoy en HBO, Netflix, Prime y Disney?: todos los estrenos en streaming de finales de abril

Series esperadas, nuevas temporadas y producciones originales se posicionan como las apuestas más fuertes para este periodo

Euphoria 3, Half Man, Hollywood Demons y más | @euphoriaHBO

El cierre de abril de 2026 llega cargado de novedades en las principales plataformas de streaming, con estrenos que apuntan a dominar la conversación en redes y atraer a millones de espectadores. Series esperadas, nuevas temporadas y producciones originales se posicionan como las apuestas más fuertes para este periodo, en un mes donde la competencia entre plataformas es más intensa que nunca.

Desde dramas juveniles hasta historias basadas en hechos reales, pasando por adaptaciones literarias y realities, HBO, Netflix, Prime Video y Disney+ presentan contenidos diseñados para distintos públicos. A continuación, te contamos qué ver en cada servicio para que no pierdas detalle de los estrenos más relevantes.

¿Qué ver en HBO?: Euphoria 3, Half Man y Hollywood Demons, llegan en abril

HBO apuesta fuerte con el regreso de una de sus series más populares. Euphoria 3 marca el regreso de Rue y compañía con una temporada que promete profundizar en los conflictos emocionales de sus personajes, manteniendo el tono intenso que la convirtió en fenómeno global. La producción llega con altas expectativas tras el éxito de sus entregas anteriores.

A la par, “Half Man” se presenta como una propuesta dramática que explora la identidad y las relaciones personales desde una perspectiva contemporánea, mientras que “Hollywood Demons” ofrece una mirada más oscura al mundo del entretenimiento. Esta última se enfoca en los escándalos y secretos de la industria, posicionándose como uno de los contenidos más comentados del mes.

Estrenos en Prime: últimos capítulos The Boys y llega La Casa de los Espíritus

Prime Video cierra abril con uno de sus grandes éxitos. Los últimos capítulos de “The Boys” llegan con una narrativa que eleva la tensión entre los superhéroes y quienes buscan detenerlos, consolidando a la serie como una de las más influyentes del género. La recta final promete giros clave y momentos determinantes para sus protagonistas.

Además, la plataforma suma “La Casa de los Espíritus”, adaptación de la obra de Isabel Allende, que busca captar tanto a los lectores como a nuevas audiencias. Con una historia cargada de drama familiar y contexto histórico, esta producción apunta a convertirse en uno de los estrenos más destacados del catálogo.

¿Qué ver en Netflix?: estreno de “Stranger Things: relatos del 85 y Santita

Netflix responde con contenido ligado a una de sus franquicias más exitosas. “Stranger Things: relatos del 85” amplía el universo de la serie con nuevas historias que conectan con los eventos principales, ofreciendo más contexto a los fans. Este lanzamiento se perfila como una pieza clave para mantener vigente la saga.

Por otro lado, “Santita” llega como una propuesta original que mezcla drama y elementos culturales, con una narrativa que busca conectar con audiencias internacionales. La plataforma continúa apostando por producciones diversas para fortalecer su catálogo global.

Estrenos de Disney para finales de abril: Project Runway All Stars y Orangutan

Disney+ apuesta por el entretenimiento y el contenido familiar. “Project Runway All Stars” reúne a figuras destacadas del reality de moda, ofreciendo competencia, creatividad y nuevos retos para los participantes. Este formato busca atraer tanto a seguidores del programa como a nuevos espectadores.

Finalmente, “Orangutan” se suma como una producción centrada en la naturaleza y la conservación, alineándose con la línea documental de la plataforma. Con imágenes impactantes y un enfoque educativo, este estreno refuerza la apuesta de Disney por contenidos que combinan entretenimiento y conciencia ambiental.

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