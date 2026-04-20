Pumas vs FC Juárez en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 16 de Liga MX 2026

Las Universitarios buscan una nueva victoria que los mantenga en la parte alta de la tabla general

Pumas vs Juárez, horario y dónde ver en vivo la jornada 16 | Claro Sports

Los Pumas pasan por un gran momento en la temporada y lo quieren seguir demostrando en el cierre de la competencia, ahora cuando enfrenten al FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde buscarán una nueva victoria para mantenerse en la cima de la clasificación.

Los auriazules llegan a este compromiso después de vencer 2-0 al Atlético de San Luis, con la solitaria anotación de Juninho, quien llegó a siete anotaciones en la competencia, colocándose por detrás de los líderes Armando González y Joao Pedro. Efraín Juárez y sus pupilos necesitan del triunfo para mantenerse en la parte alta de la tabla general y esperar que los Tuzos no ganan en esta fecha para quedarse al menos con el subliderato.

Por su parte, el FC Juárez llega a este compromiso después de sufrir un duro descalabro ante León por marcador de 3-1, por lo que las posibilidades de meterse a la Liguilla es casi imposible, ya que necesita vencer a los Pumas y su último compromiso de la última fecha de la competencia, aunado a varios resultados del resto de equipos.

¿Quién transmite en vivo el Pumas vs FC Juárez y dónde ver el partido de este 21 de abril de 2026?

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Alineaciones probables del Pumas vs FC Juárez para la jornada 16 del Clausura 2026

Por la necesidad de adquirir los tres puntos, tanto Efraín Juárez como Pedro Caixinha usarían a sus mejores elementos en el cuadro titular. Los auriazules podrían hacer algunos cambios para darle descanso a otros jugadores, como es el caso de Stefano Carrillo, quien podría regresar al cuadro titular, luego del golazo que marcó ante los potosinos.

Por su parte, los fronterizos podrían hacer algunas modificaciones en el mediocampo para darle otra vez chance a Monchu, quien ya cumplió su partido de suspensión tras ver la tarjeta roja ante León. Lo mismo ocurre con Jesús Murillo, quien podría regresar a la actividad tras ser expulsado.

Pumas: Keylor Navas; Jesús Angulo, Tony Leone, Nathan Silva, Rodrigo López; Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Stefano Carrillo, Alan Medina; Robert Morales, Juninho.

FC Juárez: Sebastián Jurado; Javier Aquino, José Manríquez, Moisés Mosquera, Alejandro Mayorga; Monchu, Denzell García, Jairo Torres, Rodolfo Pizarro, Puma Rodríguez; Oscar Estupiñán.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Pumas vs FC Juárez

La rivalidad entre Pumas y FC Juárez es corta, pues apenas se han enfrentado en 17 ocasiones, donde los de azul y oro han ganado en seis ocasiones por las cuatro victorias de los Bravos y los siete empates que han registrado cuando se han visto las caras. En sus últimos cinco compromisos, los de la UNAM presumen dos triunfos por una derrota y dos empates.

FC Juárez 3-1 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2025

FC Juárez 1-1 Pumas | Play In 1 | Clausura 2025

Pumas 0-0 FC Juárez | Jornada 15 | Clausura 2025

FC Juárez 1-2 Pumas | Jornada 3 | Apertura 2024

Pumas 1-0 FC Juárez | Jornada 1 | Clausura 2024

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