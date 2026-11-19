El británico hace historia en Power Slap 27 con un poderoso nocaut y se convierte en el primero de su país en conquistar un campeonato

Godrey acabó con Quiñones en el segundo asalto | Claro Sports

Darren ‘The Tarantula’ Godfrey escribió una nueva página en la historia de Power Slap al convertirse en el primer campeón mundial del Reino Unido, después de derrotar por nocaut a Isaih ‘The Puerto Rican Pretty Boy’ Quiñones en la pelea estelar de Power Slap 27, celebrada este jueves 19 de noviembre de 2026 en Doha, Qatar.

El británico llegó a la función como el contendiente número uno de la división de peso medio, con la oportunidad de conquistar el cinturón frente a Quiñones, quien había construido su trayectoria en la organización con seis victorias, todas por nocaut.

La Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena recibió la primera función de Power Slap en Qatar, con ocho enfrentamientos dentro de la cartelera transmitida, dos campeonatos mundiales en disputa y una jornada marcada por los nocauts. El evento también contó con la defensa del cinturón de peso ligero de Robert Trujillo frente a Bryan Scambler.

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Godfrey noquea a Quiñones y lleva el título de peso medio al Reino Unido

El enfrentamiento estelar comenzó con Isaih Quiñones, de 185 libras, frente a Darren Godfrey, de 183, quien llegó desde Shrewsbury, Inglaterra, con la oportunidad de convertirse en el primer británico en conquistar un campeonato de Power Slap. La responsabilidad de abrir el intercambio correspondió al estadounidense, quien preparó su golpe con la mano derecha.

Quiñones conectó su primera bofetada sobre el rostro de Godfrey, aunque la acción generó debate por el movimiento del retador antes de recibir el impacto. Se discutió la posibilidad de una infracción por flinching, así como un posible clubbing por la zona en la que el campeón conectó su golpe. Sin embargo, los oficiales permitieron que el enfrentamiento continuara.

Cuando llegó su oportunidad, Godfrey respondió con un impacto que desestabilizó a Quiñones. El campeón acusó el golpe, aunque logró mantenerse de pie y trató de recuperar la estabilidad antes de continuar. Desde su esquina, el equipo del británico le pidió mantener la concentración.

El intercambio continuó con Quiñones todavía afectado por el golpe anterior. Godfrey aprovechó su siguiente oportunidad y conectó una bofetada que mandó al campeón a la plataforma, lo que obligó al árbitro a iniciar el conteo de protección.

Quiñones intentó incorporarse antes de que concluyera la cuenta, pero no consiguió recuperar el equilibrio y el combate llegó a su final por nocaut. El estadounidense perdió el campeonato de peso medio ante un rival que aprovechó sus oportunidades y terminó con su reinado.

Con ese desenlace, Darren Godfrey se convirtió en el primer representante del Reino Unido en conquistar un título mundial de Power Slap. La victoria de ‘The Tarantula’ representó el momento central de la primera función de la organización celebrada en Qatar.

Trujillo acaba con Scambler en el quinto asalto y conserva su corona

La pelea coestelar enfrentó a Robert ‘The Real Deal’ Trujillo contra Bryan ‘Baby Yoda’ Scambler por el campeonato de peso ligero. Ambos llegaron con rachas de siete y tres victorias consecutivas, respectivamente. Trujillo buscaba defender el cinturón por tercera ocasión, mientras que Scambler disputaba su primera pelea de campeonato.

Trujillo consiguió mantener su condición de campeón tras imponerse por nocaut en el quinto asalto cuando parecía imposible, ya que estuvo cerca en más de una ocasión de caer a la lona. El estadounidense conservó el título ante un retador que había conseguido dos victorias por nocaut antes de su presentación en Doha.

Rivero sorprende a Horelican y resuelve todo en un asalto

En la división de peso semipesado, Russel ‘Kainoa’ Rivero y Pavol ‘Glitch’ Horelican llegaron al enfrentamiento como sexto y quinto clasificados de la categoría, respectivamente.

Rivero consiguió la victoria por nocaut técnico durante el primer asalto, en otro de los combates que no llegó a las tarjetas de los jueces. El resultado le permitió superar a un rival situado por encima de él en la clasificación de peso semipesado.

Louis Robinson fulmina a Cody Cox en el primer asalto

Uno de los desenlaces de las preliminares transmitidas tuvo como protagonista a Louis ‘Razor’ Robinson, quien derrotó a Cody ‘Controversy’ Cox por nocaut técnico en el primer asalto.

El británico, sexto clasificado de peso pesado, resolvió el enfrentamiento antes de completar la ronda inicial, después de que Cox no pudo continuar con el combate.

Una infracción sentencia a Azahar y le da el triunfo a Rayyan Butt

La controversia arbitral también apareció en el enfrentamiento de peso ligero entre Rayyan ‘Ajax’ Butt y Mohd ‘Ali’ Azahar. El combate terminó en el segundo asalto después de que los oficiales determinaron una descalificación por una infracción de flinching, movimiento prohibido para el competidor que recibe el golpe.

Butt consiguió la victoria por descalificación en su debut dentro de Power Slap, un resultado distinto al de los nocauts que marcaron buena parte de la jornada en Doha.

Vince Tracey se impone en las tarjetas tras derribar a Hayden Johnson

El enfrentamiento entre Vince ‘The Mercenary’ Tracey y Hayden Johnson fue uno de los pocos combates que llegaron a la decisión de los jueces. Tracey consiguió derribar a su rival durante uno de sus turnos, pero Johnson pudo continuar y completar los tres asaltos.

Al terminar las acciones, Tracey obtuvo el triunfo por decisión unánime, con tarjetas de 29-26, 29-26 y 29-26, resultado que confirmó su ventaja en la puntuación de los oficiales.

Buu-Chin necesita una bofetada para mandar a la lona a Nielsen

La transmisión comenzó con un enfrentamiento de peso pesado entre Buu-Chin y Troels ‘The Danish Viking’ Nielsen, en el que el primero no necesitó completar el asalto inicial para conseguir la victoria.

Buu-Chin conectó una bofetada de derecha en su primera oportunidad y provocó la caída de Nielsen. El combate terminó por nocaut técnico en el primer asalto, con lo que abrió la jornada de combates transmitidos desde Doha.

La función de Power Slap 27 quedó marcada por el cambio de campeón en peso medio y la conquista histórica de Darren Godfrey, quien cerró la noche con el cinturón tras superar a Quiñones. Su victoria representó un nuevo capítulo para los competidores británicos dentro de la organización encabezada por Dana White.