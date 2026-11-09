¡La Máquina de ganar! Los números que respaldan el proyecto de Iván Alonso en Cruz Azul

La gestión de Víctor Velázquez e Iván Alonso acumula 61 victorias en 101 partidos de fase regular y mantiene a La Máquina en la pelea por la cima

La Máquina, protagonista constante en la Liga MX | Claro Sports

Cruz Azul no solamente defiende el campeonato de la Liga MX; también sostiene uno de los registros más constantes de los últimos seis torneos. La victoria por 3-2 sobre Tigres en el Estadio Universitario, correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026, permitió a La Máquina llegar a 32 puntos y colocarse provisionalmente en el primer lugar de la tabla general. El resultado representa otro capítulo del proyecto deportivo encabezado por el presidente Víctor Velázquez, con Iván Alonso en la Dirección Deportiva y Mathias Cardaccio en la Dirección de Fútbol.

Desde la reestructuración impulsada por Velázquez, el conjunto celeste ha convertido la regularidad en fase regular en una característica de su proyecto. En 101 encuentros de Liga MX, sin contar la Liguilla, acumula 61 victorias, 25 empates y 15 derrotas, con una cosecha de 208 puntos. Esos números representan una efectividad de triunfos del 60.4% y un promedio de 2.06 unidades por compromiso, cifras que reflejan la continuidad deportiva del club desde el Clausura 2024.

Cruz Azul y una regularidad que se refleja en la tabla general

El primer torneo de la gestión de Iván Alonso fue el Clausura 2024, cuando Cruz Azul terminó segundo de la clasificación con 33 puntos y diez victorias. Aquella campaña marcó el inicio de una tendencia que se mantuvo durante los siguientes campeonatos: competir por los primeros puestos de la tabla y asegurar la clasificación a la fase final sin depender de resultados ajenos.

La mejor cosecha llegó en el Apertura 2024, cuando La Máquina sumó 42 puntos y 13 victorias para terminar como líder general. El registro representó el punto más alto de la gestión en cuanto a unidades obtenidas durante un torneo de 17 jornadas y estableció una referencia para las siguientes temporadas, en las que el equipo mantuvo su presencia dentro de los primeros lugares.

La continuidad se extendió durante 2025 y el primer semestre de 2026. Cruz Azul terminó tercero en el Clausura 2025 con 33 puntos, repitió esa posición en el Apertura 2025 con 35 unidades y volvió a ocupar el tercer lugar en el Clausura 2026 con 33 puntos. De esta manera, los celestes completaron cinco torneos consecutivos entre los tres primeros puestos de la clasificación general.

Iván Alonso, Mathias Cardaccio y Víctor Velázquez: los números del proyecto

Más allá de las posiciones finales, la gestión deportiva registra un promedio de 35.2 puntos por torneo completo, resultado de las 176 unidades obtenidas entre el Clausura 2024 y el Clausura 2026. Ninguna de esas cinco campañas terminó con menos de 33 puntos, una barrera que Cruz Azul está cerca de superar nuevamente en el Apertura 2026.

La continuidad también se observa en las victorias. En cinco de los seis torneos disputados desde el Clausura 2024, Cruz Azul consiguió al menos diez triunfos o se quedó a uno de alcanzar esa cifra. La cosecha más alta fue la de 13 victorias en el Apertura 2024, mientras que el presente campeonato ya registra diez encuentros ganados, con una jornada todavía pendiente.

El rendimiento en Liga MX ha estado acompañado por resultados en las fases definitivas. Durante este periodo, Cruz Azul conquistó un campeonato de Liga MX, una Concacaf Champions Cup y disputó una final de liga que terminó con el subcampeonato. Estos antecedentes permiten evaluar el proyecto desde dos perspectivas: la acumulación de puntos a lo largo de cada torneo y los resultados obtenidos en los partidos que definen los títulos.

La estructura conformada por Velázquez, Alonso y Cardaccio ha mantenido al club en la zona alta de la clasificación pese a los cambios en el plantel y el cuerpo técnico. Los 208 puntos obtenidos en 101 partidos representan un promedio superior a dos unidades por encuentro, una cifra que ofrece una referencia del desempeño colectivo más allá de las circunstancias particulares de cada campeonato.

Cruz Azul llega al cierre contra Chivas con el liderato en disputa

La victoria ante Tigres añadió tres unidades a la campaña celeste y confirmó su quinto triunfo consecutivo en el Apertura 2026. Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y Rodolfo Rotondi marcaron los goles del 3-2 en Monterrey, resultado que permitió al equipo alcanzar los 32 puntos y superar, al menos de manera provisional, a América y Chivas en la clasificación.

El último compromiso de Cruz Azul en la fase regular será contra Guadalajara, un enfrentamiento que puede tener consecuencias directas en la definición del liderato. La Máquina llegará a ese partido con un máximo posible de 35 puntos, mientras Chivas también conserva oportunidades de alcanzar la primera posición. El resultado determinará la ubicación final de los celestes y el camino que deberán recorrer en los cuartos de final.

El proyecto de Cruz Azul llegará a su sexto cierre de fase regular desde la incorporación de Iván Alonso con la posibilidad de terminar nuevamente entre los primeros puestos. Las 61 victorias, los 208 puntos acumulados y los títulos conquistados durante este periodo muestran los resultados de una estructura deportiva que ahora busca prolongar su rendimiento en la Liguilla y defender el campeonato obtenido en la temporada anterior.

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