Ni caminar ni correr, este es el mejor ejercicio para fortalecer el corazón según Harvard Health

Conoce cómo cuidar la salud de tu corazón y cuál es el mejor ejercicio para mantenerte sano

Este es el mejor ejercicio para cuidar tu corazón | REUTERS/Toby Melville

La salud cardiovascular es un tema clave en el bienestar general, y una de las mejores maneras de mantener el corazón fuerte y mejorar la circulación es a través del ejercicio. Sin embargo, con tantas opciones disponibles, puede resultar difícil saber cuál es el más efectivo. Recientemente, expertos de Harvard Health han destacado un ejercicio que no solo mejora la circulación, sino que también fortalece el corazón de una manera más completa que caminar o correr: el remo.

¿Cuál es el ejercicio más completo para fortalecer el corazón y mejorar la circulación?

Cuando se trata de mejorar la salud cardiovascular, el remo se destaca como uno de los ejercicios más completos. A diferencia de otras actividades que se centran en un solo grupo muscular, el remo activa una amplia gama de músculos, incluyendo los de las piernas, los brazos y el core, mientras proporciona un excelente trabajo aeróbico. Esta combinación permite un entrenamiento más integral, que no solo fortalece el corazón, sino que también mejora la circulación de forma eficiente.

Este ejercicio, realizado principalmente en máquina, se considera una de las mejores opciones para quienes buscan tanto un desafío cardiovascular como un trabajo de fuerza. Además, es una actividad de bajo impacto, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes necesitan cuidar sus articulaciones mientras siguen mejorando su salud cardiovascular.

¿Por qué el remo es el ejercicio más completo para el corazón y mejorar la circulación?

El remo ha sido elogiado por su capacidad para combinar los beneficios del ejercicio aeróbico con el trabajo muscular. Según Harvard Health, esta práctica no solo incrementa la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo, sino que también mejora la capacidad cardiorrespiratoria. Durante una sesión de remo, el corazón se ve obligado a bombear con más fuerza, lo que incrementa la circulación de sangre y oxígeno a los músculos, mejorando así la eficiencia del sistema circulatorio.

A su vez, este ejercicio tiene la ventaja de no concentrar el esfuerzo en una sola parte del cuerpo. A diferencia de actividades como correr, que se limitan principalmente a las piernas, el remo requiere una coordinación continua entre las piernas, los brazos y el core, lo que resulta en un entrenamiento más equilibrado y efectivo. Además, al ser de bajo impacto, el remo reduce la tensión en las articulaciones, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un ejercicio cardiovascular sin el desgaste que implica correr o hacer deportes de alto impacto.

Salud del corazón: ¿Qué otros ejercicios puedes hacer para mejorar la circulación?

Si bien el remo es uno de los ejercicios más completos, existen otras actividades recomendadas para fortalecer el corazón y mejorar la circulación. Según la American Heart Association y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad intensa cada semana, complementados con ejercicios de fuerza en dos o más días de la semana.

Actividades como caminar, nadar, andar en bicicleta y trotar también son opciones excelentes para mejorar la salud cardiovascular. Sin embargo, el remo tiene una ventaja al combinar el trabajo aeróbico con un esfuerzo muscular integral, lo que lo hace más completo que otras actividades que se enfocan en áreas específicas del cuerpo. Incorporar una variedad de ejercicios en tu rutina es clave para mantener el corazón saludable y mejorar la circulación de manera efectiva.

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