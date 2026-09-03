ChatGPT se cae a nivel mundial: Claude y Gemini también registran fallas, hoy 3 de septiembre

La empresa OpenAI reveló que se encontraron varios errores técnicos, los cuales se habrían resuelto por completo

La Inteligencia Artificial sufre un fallo masivo | Reuters

Las principales plataformas de inteligencia artificial registraron fallas durante este jueves 3 de septiembre, una situación que provocó reportes de usuarios en distintas partes del mundo y puso bajo atención el funcionamiento de servicios como ChatGPT, Claude y Gemini. Las interrupciones fueron reportadas prácticamente al mismo tiempo en diferentes plataformas de IA, aunque hasta el momento no existe confirmación de que todas las fallas tengan una misma causa.

El problema afectó a usuarios que intentaron utilizar algunas de las herramientas más populares de inteligencia artificial. Los reportes incluyeron dificultades para acceder a las plataformas, iniciar sesión, enviar solicitudes y utilizar determinadas funciones, aunque la afectación no fue necesariamente igual para todos los usuarios.

¿Qué está pasando con Chat GPT hoy 3 de septiembre? Usuarios reportan caída

ChatGPT fue uno de los servicios que presentó un incremento de errores durante la jornada. La página oficial de estado de OpenAI confirmó una incidencia relacionada con una tasa elevada de errores y señaló que sus equipos técnicos trabajaron para identificar y mitigar el problema.

Los registros de Downdetector mostraron un aumento considerable de reportes relacionados con OpenAI. De acuerdo al momento de mayor actividad, el 83% de los avisos correspondía directamente a ChatGPT, mientras que Codex concentraba 7% y el sitio web de OpenAI, 5%.

Entre las funciones que presentaron reportes de problemas se encontraron las conversaciones, el inicio de sesión, la generación de imágenes, las búsquedas, la carga de archivos, el modo de voz y otras herramientas integradas en la plataforma. La incidencia también tuvo registros en servicios relacionados con Codex.

La situación, sin embargo, ya cambió. OpenAI informó que aplicó una solución y actualmente sus sistemas aparecen como completamente operativos, por lo que no existe una nueva hora de recuperación pendiente para ChatGPT. La empresa también advierte que las métricas generales de disponibilidad pueden variar según el plan, modelo o función utilizada.

Claude y Gemini también registran fallas, hoy 3 de septiembre

La caída llamó especialmente la atención porque ChatGPT no fue la única plataforma afectada. Claude, desarrollado por Anthropic, también acumuló reportes de interrupciones, mientras que usuarios de Google Gemini señalaron problemas durante la misma jornada. Los registros disponibles no permiten establecer que ChatGPT, Claude y Gemini hayan sufrido una falla conjunta o provocada por una misma infraestructura.

En el caso de Claude, los reportes estuvieron relacionados con Claude Chat, Claude Code y la aplicación, mientras que Anthropic confirmó problemas con algunos de sus modelos y señaló que sus equipos trabajaban en la resolución de las incidencias. Por su parte, también se registraron avisos relacionados con Google Gemini.

Los problemas generaron preocupación entre usuarios que dependen de estas herramientas para actividades laborales, educativas y personales, especialmente por la coincidencia temporal de las interrupciones. No obstante, los servicios comenzaron a recuperar su funcionamiento y las plataformas involucradas ya reportan condiciones normales o una reducción de los errores.

Por ahora, la caída global de este jueves 3 de septiembre quedó como una interrupción temporal que afectó a varios de los principales servicios de inteligencia artificial, sin que exista evidencia confirmada de que todos los incidentes estén relacionados. ChatGPT, Claude y Gemini se encuentran nuevamente disponibles, aunque los usuarios que todavía detecten problemas pueden consultar las páginas oficiales de estado de cada plataforma para comprobar si existe alguna incidencia específica.

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