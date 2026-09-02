Querida actriz de iCarly muere a los 33 años: esto se sabe

Carla Jeffery comenzó su carrera a los 12 años y acumuló créditos en Nickelodeon, Disney Channel, HBO y Netflix

Jeffery también interpretó a Bree en la franquicia Zombie | VALERIE MACON / AFP

Carla Jeffery, actriz que formó parte de producciones como iCarly, Zombies y American Vandal, murió a los 33 años. La noticia fue confirmada por su equipo de representación mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de la intérprete, donde se informó que su fallecimiento ocurrió el martes 1 de septiembre de 2026. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte.

La actriz estadounidense desarrolló una carrera que comenzó durante su infancia y que incluyó trabajos para Nickelodeon, Disney Channel, HBO, NBC y Netflix. Aunque tuvo una aparición en iCarly, Jeffery fue identificada principalmente por interpretar a Bree en la franquicia Zombies de Disney, personaje que retomó en películas y posteriormente en una producción animada. Su familia pidió privacidad después de confirmarse su muerte.

Querida actriz de iCarly muere a los 33 años: ¿Quién es Carla Jeffery?

Carla Jaran Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, y comenzó a trabajar como actriz cuando tenía 12 años. Uno de sus primeros trabajos llegó en la película Phat Girlz, estrenada en 2006 y protagonizada por Mo’Nique.

Su nombre también estuvo relacionado con iCarly, la serie protagonizada por Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress y Jerry Trainor. Jeffery tuvo una participación como invitada en el episodio “iWin a Date”, donde apareció acreditada como “Girl at Cheesecake Warehouse”, por lo que no formó parte del elenco principal ni interpretó un personaje recurrente dentro de la producción de Nickelodeon.

Su carrera, sin embargo, se extendió por distintas cadenas y plataformas. Participó en Curb Your Enthusiasm como Keysha, apareció como Janila en Southland y sumó trabajos en Lie to Me, Good Luck Charlie y Shake It Up. Con el paso de los años también se incorporó a producciones como Suburgatory, Crazy Ex-Girlfriend, Best Friends Whenever, Scream Queens, Game Shakers y American Vandal.

El papel que tuvo mayor continuidad dentro de su filmografía fue el de Bree, amiga de Addison y miembro del grupo de porristas de Seabrook, dentro del universo Zombies de Disney Channel. Jeffery interpretó al personaje en Zombies, estrenada en 2018, Zombies 2 en 2020 y Zombies 3 en 2022. También prestó su voz para Zombies: The Re-Animated Series.

La muerte de Carla Jeffery fue anunciada por su representante de años, Carla Alexander. El comunicado recordó que la agencia trabajó con la actriz durante más de dos décadas y pidió respeto para sus familiares y personas cercanas durante este periodo.

Esta es la trayectoria de Carla Jeffery, actriz de iCarly que murió a los 33 años

La carrera profesional de Carla Jeffery comenzó en el cine con Phat Girlz, donde interpretó a Jazmin durante su infancia. Después dio el salto a la televisión con apariciones en diferentes series, una ruta que le permitió sumar créditos tanto en comedia como en producciones dramáticas.

Uno de sus primeros trabajos de continuidad ocurrió en Curb Your Enthusiasm, serie de HBO encabezada por Larry David, donde interpretó a Keysha. Posteriormente formó parte de Southland como Janila y tuvo intervenciones en Lie to Me y iCarly. Su paso por esta última ocurrió en “iWin a Date”, episodio de la primera temporada, donde tuvo un papel secundario dentro del Cheesecake Warehouse.

Jeffery mantuvo presencia en producciones dirigidas al público juvenil. Apareció en Good Luck Charlie como Jean y en Shake It Up como Margie, además de trabajar en Best Friends Whenever. Su currículum también incluyó participaciones en Torchwood, Men of a Certain Age, Suburgatory, Super Fun Night, Uncle Buck, Crazy Ex-Girlfriend y Game Shakers.

En 2017 formó parte de American Vandal, producción de Netflix en la que interpretó a Sierra Sherrington durante varios episodios. Un año después llegó uno de los proyectos que marcó la etapa de mayor continuidad de su carrera: Zombies. Su personaje, Bree, apareció en las tres primeras películas de la saga junto con figuras como Meg Donnelly, Milo Manheim y Trevor Tordjman.

La actriz regresó al personaje en el terreno de la animación mediante Zombies: The Re-Animated Series, donde prestó su voz a Bree. De acuerdo con Disney, Jeffery también tenía experiencia en el cheerleading desde la infancia, disciplina que practicó cuando formó parte de un equipo competitivo en Cincinnati.

Su último crédito registrado en pantalla dentro del universo de Zombies quedó ligado a la serie animada, mientras que Entertainment Weekly señala entre sus trabajos posteriores su participación en la serie de audio Asanté durante 2025. Su trayectoria abarcó cerca de dos décadas entre cine, televisión y doblaje.

La confirmación de su muerte llegó el 2 de septiembre de 2026, un día después de su fallecimiento a los 33 años. Su agencia destacó el tiempo que trabajó con ella y recordó su recorrido desde sus primeros años como actriz hasta su etapa en Zombies. Por ahora, la familia y sus representantes no han comunicado la causa de muerte.

Te puede interesar: