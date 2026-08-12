Exatlón México, temporada 10: ¿Cómo queda el equipo rojo y el equipo azul?

Exatlón México prepara su temporada 10 con el regreso de campeones y atletas que buscarán el título a partir del próximo 24 de agosto.

¿Quién es quién del equipo rojo y el equipo azul en Exatlón? | @ExatlonMx

Exatlón México regresará a la televisión mexicana con su décima temporada y ya tiene definidos los equipos que competirán en los circuitos de República Dominicana. La producción confirmó a 20 atletas, repartidos entre el Equipo Rojo y el Equipo Azul, con nombres que regresan al programa y participantes que estuvieron en ediciones recientes.

La nueva entrega tendrá entre sus participantes a Aristeo Cázares, Pato Araujo, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo, David Juárez ‘La Bestia’, Doris del Moral y Alexis Vargas. Este último llegará como campeón de la temporada anterior después de superar a Mario ‘El Mono’ Osuna en la final varonil.

La temporada 10 también tendrá el regreso de Antonio Rosique en la conducción, mientras que la competencia volverá a desarrollarse en República Dominicana. El formato mantendrá la división entre rojos y azules, quienes deberán superar circuitos, duelos y eliminaciones durante las distintas etapas del programa.

A menos de dos semanas del estreno, TV Azteca publicó las listas completas de ambos equipos. Esto permitió confirmar los nombres de los atletas y establecer cómo quedarán las dos escuadras para el inicio de la competencia.

¿Cuándo es el estreno Exatlón México 2026, temporada 10?

La temporada 10 de Exatlón México se estrenará el lunes 24 de agosto de 2026 a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. Será el comienzo de una edición que reunirá a participantes que ya conocen los circuitos con atletas que buscan avanzar dentro del programa. 20 competidores han sido confirmados hasta ahora, diez por cada equipo.

Entre los nombres que regresan se encuentra Aristeo Cázares, campeón de la segunda temporada; Heliud Pulido, ganador de la tercera edición; y Pato Araujo, quien también consiguió un campeonato dentro del reality. En el bando azul aparece Alexis Vargas, ganador varonil de la temporada 2025-2026.

La edición anterior terminó con Mati Álvarez y Alexis Vargas como campeones de las ramas femenil y varonil, respectivamente. Mati alcanzó su cuarto campeonato dentro del programa, mientras Vargas obtuvo el título en su primera participación.

Exatlón México 2026: ¿Quiénes son los atletas confirmados y cómo queda el equipo rojo y azul?

El Equipo Rojo tendrá a Aristeo Cázares, Pato Araujo y Heliud Pulido entre sus integrantes, además de nombres que han participado en temporadas anteriores.

Equipo Rojo: Aristeo Cázares, Pato Araujo, Heliud Pulido, Pablo Franco, Jerry Lizárraga, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo, Anaid Torres, Ella Bucio y Montse Mejía.

En la rama femenil destacan los regresos de Zudikey Rodríguez y Paulette Gallardo, mientras que Ella Bucio y Anaid Torres también forman parte de la lista publicada por la televisora.

Equipo Azul contará con Alexis Vargas, David Juárez ‘La Bestia’ y Doris del Moral, además de competidores como Andrea Medina, Adrián Leo y Natasha Septién.

Equipo Azul: David Juárez ‘La Bestia’, Andrea Medina, Doris del Moral, Alexis Vargas, Adrián Leo, Fernando Vallejo, Erick Segura, Katia Gallegos, Natasha Septién y María Salazar.

¿Dónde ver en vivo el estreno de Exatlón México 2026, temporada 10?

El estreno de Exatlón México 2026 podrá verse en vivo por Azteca Uno el lunes 24 de agosto a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro del país. Esta será la opción por televisión abierta para el público mexicano.

Quienes prefieran seguir el programa por internet también tendrán una alternativa. TV Azteca confirmó que la transmisión estará disponible a través de su sitio web oficial, además de su aplicación digital para dispositivos móviles.

De esta forma, el estreno podrá seguirse tanto por televisión como por plataformas digitales. El primer episodio marcará el comienzo de la competencia entre los 20 atletas confirmados y permitirá conocer cómo se distribuyen las primeras pruebas entre los equipos Rojo y Azul.

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