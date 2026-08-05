Nadie nos va a extrañar, temporada 2: fecha de estreno, qué personajes regresan y de qué trata la serie de Prime

La serie mexicana retoma la historia de Alex, Marifer, Tenoch y Daniela durante su último año de preparatoria, marcado por el duelo y el futuro

Lo que debes saber de la temporada 2 de Nadie nos va a extrañar | @PrimeVideoMX

‘Nadie nos va a extrañar’ regresa dos años después de presentar a cinco estudiantes que encontraron en la venta clandestina de tareas una forma de ganar dinero y dejar de ser ignorados en su preparatoria. La segunda temporada conserva su ambientación en el México de los años noventa, pero coloca a sus personajes ante el cierre de la escuela, la pérdida de uno de sus amigos y las decisiones relacionadas con la vida adulta.

La serie fue creada por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, mientras que Silvana Aguirre continúa como showrunner. Samuel Kishi Leopo dirige los nuevos capítulos, producidos por The Immigrant. La temporada retoma la historia de Alex, Marifer, Tenoch y Daniela, quienes deben mantener unido al grupo después de la muerte de Memo, el personaje interpretado por Axel Madrazo en la primera entrega. Advertencia: la siguiente nota contiene información sobre el final de la primera temporada.

Nadie nos va a extrañar 2: ¿Cuándo se estrena la temporada 2 en Prime?

La segunda temporada de ‘Nadie nos va a extrañar’ se estrena este viernes 7 de agosto de 2026 en Prime Video. La entrega está integrada por ocho episodios y tendrá un lanzamiento en más de 240 países y territorios, de acuerdo con la información difundida junto con el tráiler y el póster de la serie.

El regreso ocurre dos años después del lanzamiento de la primera temporada, estrenada en agosto de 2024. Aquella entrega permaneció durante 18 semanas dentro del Top 10 de Prime Video México. La temporada incorpora una nueva canción de Julieta Venegas titulada ‘Sentimiento raro’, compuesta para la producción. La colaboración continúa el trabajo iniciado con ‘A dónde va el viento’, tema vinculado con la historia de Marifer durante la primera entrega. La banda sonora también incluirá canciones de Duncan Dhu, Hombres G, La Ley, El Tri, Shakira, Los Fabulosos Cadillacs y Fobia.

¿De qué trata la serie de Prime, Nadie nos va a extrañar, temporada 2?

La serie se desarrolla en la década de los noventa y sigue a un grupo de estudiantes considerados los marginados de su preparatoria. Alex, Memo, Marifer, Tenoch y Daniela utilizan sus conocimientos para crear un negocio ilegal dedicado a vender tareas, trabajos y guías escolares. La actividad les permite obtener dinero y reconocimiento, pero también genera conflictos con otros alumnos, profesores y entre los propios integrantes del grupo.

La primera temporada terminó con la muerte de Memo, quien se quitó la vida después de enterarse de que sus padres pretendían mudarse a San Diego. Su ausencia se convierte en el punto de partida de los nuevos capítulos. Alex, Marifer, Tenoch y Daniela entran a su último año de preparatoria mientras intentan entender lo ocurrido y decidir si pueden continuar con el negocio que construyeron junto con su amigo.

Mantener el proyecto tampoco será sencillo. Una nueva competencia aparece dentro de la escuela con la intención de ocupar el lugar del grupo, por lo que los protagonistas corren el riesgo de ser desplazados. El conflicto los obliga a cuestionar si el negocio todavía tiene sentido y si conservarlo representa una manera de mantenerse unidos o una forma de evitar los cambios que se acercan.

La temporada también abordará el futuro de los cuatro amigos fuera de la preparatoria. Cada uno tendrá que decidir qué estudiar, cómo enfrentar las expectativas de los adultos y qué lugar ocupan sus relaciones dentro de esos planes. El duelo tendrá consecuencias distintas en cada personaje. Marifer continúa pensando en la relación que pudo tener con Memo, mientras Tenoch conserva la computadora vinculada con su amigo.

Los nuevos episodios también tratarán el acoso escolar, los primeros amores, el rechazo, la búsqueda de identidad y las decisiones sobre el futuro. Aunque la historia continúa utilizando referencias culturales y musicales de los años noventa, la trama busca mostrar que la falta de redes sociales no eliminaba las presiones que enfrentaban los adolescentes. Memo ya no será un personaje recurrente, pero su recuerdo seguirá presente en las acciones y decisiones de sus amigos, según explicó el elenco a The Hollywood Reporter en Español.

Nadie nos va a extrañar 2: reparto completo de la serie de Prime

El reparto principal de la segunda temporada está encabezado por Nicolás Haza, Camila Calónico, Virgilio Delgado y Macarena Oz, quienes retoman los personajes de Alex, Marifer, Tenoch y Daniela. Prime Video concentra en ellos la continuación de la historia después de la pérdida de Memo. Axel Madrazo ya no forma parte del elenco recurrente, aunque el personaje conserva una función dentro del relato.

El reparto informado para la temporada está compuesto por:

Nicolás Haza como Alex

Camila Calónico como Marifer

Virgilio Delgado como Tenoch

Macarena Oz como Daniela

Edu Maruri como Diego

Alejandro Puente como Rafa

Regina Cedeño como Susi

Daniela Luque como Ilse

Ela Valim como Mariana

Carla Adell como Paulina

Demetrio Bonilla como Erick

Asbel Ramses como Benny

Emanuel Lattanzio como Lalo

Mauricio Pimentel como Pascual

Ernesto Laguardia como el director

Tiaré Scanda como Rocío

Natalia Payán como Lili

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