La Granja VIP 2026 celebra hoy su Asamblea con Mono Osuna y Kevyn Contreras nominados. Niurka, Manelyk e Ivonne podrían sumarse a la lista de participantes en riesgo

Nominados La Granja VIP hoy | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 llega este miércoles 18 de noviembre a una nueva Asamblea, donde los participantes tendrán que votar cara a cara para definir quiénes se sumarán a la tabla de nominados de la semana 11. Las alianzas y los enfrentamientos de los últimos días podrían influir en las decisiones de los ocho concursantes que permanecen en el reality de TV Azteca.

La competencia ya cuenta con dos nominados confirmados: Mario ‘Mono’ Osuna y Kevyn ‘Bicolor’ Contreras, quienes deberán conseguir el respaldo del público para evitar su eliminación. Ambos llegaron a esta situación mediante mecanismos distintos, antes de la Asamblea que se celebrará esta noche.

Durante la gala del martes 17 de noviembre, Niurka Marcos derrotó a Kevyn Contreras en el Duelo de Nominación, resultado que permitió a la cubana evitar su ingreso a la tabla. Sin embargo, su permanencia fuera de riesgo no está garantizada, pues todavía podría recibir votos de sus compañeros durante la Asamblea.

La atención también estará sobre Julio Camejo, actual Capataz de la semana, Manelyk González e Ivonne Montero, protagonistas de varias conversaciones relacionadas con las estrategias de nominación. La gala de este miércoles comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, cuando se conocerán las decisiones de los participantes.

¿Quiénes son los nominados en la Asamblea en La Granja VIP 2026?

Hasta la mañana de este miércoles 18 de noviembre, Mario ‘Mono’ Osuna y Kevyn ‘Bicolor’ Contreras son los únicos nominados confirmados de la semana 11. La Asamblea permitirá incorporar nuevos participantes a la tabla, aunque todavía no existe una lista oficial de quienes recibirán más votos.

Mario ‘Mono’ Osuna fue el primer nominado, después de que Rafael Mercadante, eliminado el domingo 15 de noviembre, utilizara el beneficio de El Legado para colocarlo directamente en riesgo. La decisión impidió que el exfutbolista disputara el Juego del Capataz del lunes.

Por su parte, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras se convirtió en el segundo nominado tras perder el duelo del martes contra Niurka Marcos. El comediante fue seleccionado por unanimidad por el Consejo de Peones, integrado por Niurka, Manelyk González y Kunno, mientras que el público eligió a su rival.

Entre los posibles candidatos para incorporarse a la tabla destacan Niurka Marcos, Manelyk González e Ivonne Montero, debido a los antecedentes de la Asamblea anterior y las conversaciones recientes dentro de la granja. No obstante, se trata de posibles nominaciones y no de resultados confirmados.

Niurka Marcos podría volver a recibir votos, después de que en la Asamblea del 11 de noviembre fuera una de las participantes más señaladas por sus compañeros. Además, Julio Camejo reconoció durante la gala del martes que, si pudiera elegir directamente, pondría a Niurka y Manelyk en la tabla para conocer el respaldo que tienen entre los televidentes.

Ivonne Montero también podría quedar en riesgo. Durante una conversación con Camejo, Manelyk propuso enviar a la actriz a la tabla después de que el Capataz cuestionara su permanencia en el programa frente a Rafael Mercadante, quien fue eliminado por decisión del público. Estas diferencias podrían influir en las nominaciones, aunque la decisión dependerá de los votos emitidos esta noche.

La Asamblea se realiza mediante nominaciones cara a cara, en las que los concursantes exponen sus razones para votar por sus compañeros. Una vez que se conozcan los resultados, la tabla todavía podrá modificarse con la Salvación del jueves 19 y la Traición del viernes 20 de noviembre, antes de la eliminación del domingo 22.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

Las votaciones para salvar a los nominados son gratuitas y pueden realizarse desde el sitio oficial de TV Azteca o mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. Cada usuario dispone de 10 votos diarios, que puede asignar a un solo concursante o distribuir entre varios. La votación de permanencia se habilita durante la gala del miércoles y permanece abierta hasta el domingo.

Para apoyar a un participante, estos son los pasos que deben seguir los espectadores:

Ingresar a la página oficial de votaciones de La Granja VIP. Buscar el apartado de votación para salvar a los nominados. Seleccionar al granjero que se desea apoyar. Distribuir los 10 votos disponibles entre uno o varios participantes. Presionar el botón para confirmar la votación. Comprobar que aparezca el mensaje de registro de los votos.

TV Azteca también permite obtener hasta 10 votos adicionales cuando la función está habilitada, mediante actividades que pueden incluir la visualización de publicidad, registros o encuestas. Es importante recordar que los votos son para salvar a los participantes, no para eliminarlos. La decisión definitiva se conocerá durante la gala del domingo.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

La Asamblea de La Granja VIP 2026 se transmitirá este miércoles 18 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. También podrá seguirse gratis desde el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. El programa cuenta además con una transmisión previa a partir de las 19:55 horas.

Para quienes prefieren seguir la convivencia y las estrategias de los participantes, Disney+ ofrece acceso a las transmisiones 24/7 de La Granja VIP mediante su servicio de streaming. La siguiente gala de Salvación está programada para el jueves 19 de noviembre, mientras que la Traición se realizará el viernes 20, ambas a las 20:30 horas. La próxima eliminación tendrá lugar el domingo 22 de noviembre a las 20:00 horas, cuando el público decidirá quién abandona la competencia.