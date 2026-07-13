Muere Sam Neill, actor de ‘Jurassic Park’, a los 78 años

Su trayectoria abarcó más de cinco décadas y alrededor de 150 trabajos en cine y televisión

Sam Neill, reconocido actor de Parque Jurásico, falleció a los 78 años. | Reuters

El actor neozelandés Sam Neill murió este lunes 13 de julio de 2026 a los 78 años en Sídney, Australia, según confirmó su familia por medio de un comunicado publicado en las redes sociales del intérprete. Su fallecimiento fue descrito como “repentino e inesperado”, sin que se informara una causa específica.

“Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, indicó el mensaje. Sus familiares también aclararon que el actor se encontraba libre de cáncer al momento de su muerte, después del tratamiento que recibió contra un linfoma angioinmunoblástico de células T.

Neill alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al paleontólogo Alan Grant en ‘Jurassic Park’, película dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1993. El actor retomó el personaje en ‘Jurassic Park III’, de 2001, y en ‘Jurassic World: Dominion’, producción lanzada en 2022.

Su trayectoria abarcó más de cinco décadas y alrededor de 150 trabajos en cine y televisión. Entre sus películas aparecen ‘Dead Calm’, ‘La caza del Octubre Rojo’, ‘El piano’, ‘En la boca del miedo’ y ‘Horizonte final’, títulos en los que asumió personajes de drama, suspenso, ciencia ficción y terror.

En televisión participó en producciones como ‘Peaky Blinders’, donde interpretó al inspector Chester Campbell, además de ‘The Tudors’, ‘Merlin’ e ‘Invasion’. Su carrera comenzó a ganar espacio fuera de Nueva Zelanda tras su participación en ‘My Brilliant Career’, estrenada en 1979.

El actor había revelado en 2023 que recibió un diagnóstico de cáncer de sangre durante la promoción de ‘Jurassic World: Dominion’. En abril de 2026 informó que se encontraba en remisión tras someterse a tratamiento, por lo que su familia recalcó que la enfermedad no estaba activa cuando ocurrió su fallecimiento.

Nacido el 14 de septiembre de 1947 en Irlanda del Norte y criado en Nueva Zelanda, Sam Neill también se dedicó a la producción de vino y publicó en 2023 el libro autobiográfico ‘Did I Ever Tell You This?’. Le sobreviven cuatro hijos y ocho nietos, de acuerdo con la información difundida tras su muerte.

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