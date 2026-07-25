Soy Luna 4: ¿De qué trata y dónde ver el estreno del regreso de Karol Sevilla a Disney?

Karol Sevilla regresa como Luna Valente en una cuarta temporada con 12 episodios, nuevas canciones y parte del elenco original.

Soy Luna está de regreso | Captura de pantalla

Antes de entrar en la nueva historia, Soy Luna vuelve con una cuarta temporada ocho años después del cierre de su emisión original. Disney+ estrenó este 24 de julio Soy Luna: Volver a Rodar, una entrega que reúne nuevamente a Karol Sevilla y a varios integrantes del elenco principal para dar continuidad a la historia de Luna Valente.

El regreso de la producción coincide con el décimo aniversario de la serie estrenada en 2016. La nueva temporada consta de 12 episodios, incorpora nuevas canciones, recupera parte del elenco original y presenta una nueva etapa para la protagonista, quien deberá enfrentar distintos retos tras un cambio inesperado en su carrera.

¿De qué trata Luna 4, la nueva temporada de la exitosa serie con Karol Sevilla?

La cuarta temporada, titulada Soy Luna: Volver a Rodar, retoma la historia después de los acontecimientos ocurridos al final de la tercera entrega. Luna Valente continúa su vida como patinadora profesional, luego de haber descubierto su verdadera identidad como Sol Benson y resolver los conflictos familiares que marcaron la serie original.

Sin embargo, un accidente durante una competencia modifica el rumbo de su carrera y la obliga a regresar al Jam & Roller, el lugar donde comenzó su historia. En ese escenario volverá a encontrarse con varios de sus amigos y conocidos mientras intenta recuperar la confianza para regresar a las pistas.

La nueva entrega también presenta nuevos personajes y conflictos que pondrán a prueba a la protagonista tanto en el ámbito personal como en el profesional. Además de continuar la historia de Luna, la temporada incorpora nuevas aventuras y recupera canciones que formaron parte de las primeras tres temporadas con nuevas versiones, además de temas inéditos.

El proyecto mantiene al equipo creativo que participó en la serie original. Martín Sabán vuelve como director, mientras que Marina Efron está nuevamente a cargo de los guiones. La producción fue realizada por Metrovisión y tuvo grabaciones en distintas locaciones de Argentina y México.

La música volverá a ocupar un papel importante dentro de la historia. El álbum oficial incluye nuevas canciones y versiones renovadas de algunos de los temas más conocidos de la serie, entre ellos “De ti me enamoré”, que retoma la historia sentimental entre Luna, Matteo y Simón.

Elenco y quiénes son los protagonistas de Soy Luna 4

Disney reunió nuevamente a buena parte del elenco que protagonizó la serie entre 2016 y 2018. Karol Sevilla regresa para interpretar a Luna Valente, personaje principal de la historia. El regreso del elenco busca dar continuidad a la historia que comenzó hace una década, manteniendo a los personajes centrales mientras incorpora nuevos integrantes para desarrollar la siguiente etapa del universo de Soy Luna.

Junto a ella también participan:

Michael Ronda como Simón Álvarez.

como Simón Álvarez. Ruggero Pasquarelli como Matteo Balsano.

como Matteo Balsano. Carolina Kopelioff como Nina Simonetti.

como Nina Simonetti. Malena Ratner como Delfina Alzamendi.

como Delfina Alzamendi. Gastón Vietto como Pedro Arias.

como Pedro Arias. Agustín Bernasconi, quien se suma con una participación especial.

¿Dónde ver todos los capítulos de Soy Luna 4 y las temporadas pasadas?

Los 12 episodios de Soy Luna: Volver a Rodar están disponibles exclusivamente a través de Disney+, plataforma que estrenó la nueva temporada este 24 de julio. En el mismo servicio de streaming también pueden verse las tres temporadas originales de la serie, estrenadas entre 2016 y 2018, lo que permite seguir la historia desde el inicio o ponerse al corriente antes de comenzar la nueva entrega.

El regreso de la producción también estará acompañado por Soy Luna Tour: El Último Show, una gira internacional que comenzará en octubre de 2026 con la participación de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto. El recorrido contempla presentaciones en Argentina, México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Perú y Chile.

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