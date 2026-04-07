¿Quién ganó La Villa 360 en Exatlón México hoy 6 de abril?

Con el arranque de la semana 28 en Exatlón México 2026, la pelea por la Villa 360 aumentó la tensión entre el Equipo Azul y el Equipo Rojo

Exatlón México vive una jornada intensa | X: @ExatlonMx

Exatlón México 2026 arrancó su semana 28 con el pulso acelerado y la sensación de que cualquier error puede ser definitivo. La competencia entra en una fase crítica donde la presión se siente en ambos equipos, aunque es el Equipo Azul el que carga con mayor urgencia tras la reciente eliminación de Koke Guerrero. La salida de una de sus figuras más sólidas encendió las alarmas en el conjunto celeste, que se vio obligado a reaccionar de inmediato para no perder terreno en un momento clave del reality.

Con ese escenario, los Azules apelaron al orgullo y respondieron en la arena al conquistar la Villa 360 este lunes 6 de abril. Si bien este triunfo no garantiza la permanencia de sus integrantes de cara a la eliminación, sí envía un mensaje contundente sobre su capacidad de respuesta. Más allá de las comodidades, la victoria podría marcar una inercia difícil de revertir conforme avance la semana, en una competencia donde cada punto comienza a pesar más que nunca.

¿Quién ganó La Villa 360 este lunes y cuál es el premio? Resumen y resultado

El Equipo Azul se adueñó de la codiciada Villa 360 en la batalla de este lunes 6 de abril, un triunfo que llega en el momento justo de la temporada. Con esta victoria, los celestes aseguran una estancia con mayores comodidades, desde dormitorios adecuados hasta alberca, cocina equipada y centro de lavado, elementos clave para recuperar energía y encarar los siguientes desafíos. Del otro lado, el Equipo Rojo dejó escapar este privilegio en una fase crítica del reality, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

La jornada arrancó con el ánimo a tope para los escarlatas tras la eliminación de Koke Guerrero, una de las piezas más fuertes del conjunto azul. No obstante, la alegría fue efímera. La competencia comenzó cuesta arriba para los rojos desde los primeros enfrentamientos, con Mono y Alexis abriendo una batalla intensa que inclinó la balanza. Más adelante, Adrián Leo sumó otro punto importante al imponerse a Benyamin en un duelo complicado, reafirmando la ventaja celeste.

Aunque el Equipo Rojo intentó reaccionar, especialmente con una destacada actuación de Karol, quien mostró precisión en un desafío que exigía colocar utensilios sobre una barra, no fue suficiente para cambiar el rumbo. El punto de quiebre llegó con Evelyn, figura clave del lado celeste, que combinó velocidad y resistencia en una exigente prueba acuática llena de obstáculos. Su desempeño terminó por sellar una victoria que no solo les otorga comodidad, sino también un impulso anímico rumbo a las etapas decisivas.

Horarios y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo: canales de TV y streaming

Exatlón México 2026 se mantiene firme en el horario estelar y no da tregua a sus seguidores. De lunes a viernes, los episodios arrancan a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, mientras que los domingos, cuando la tensión alcanza su punto máximo con las eliminaciones, la cita comienza desde las 20:00 horas. Con esta programación, el reality deportivo asegura que la audiencia esté al filo del asiento para no perderse los duelos más intensos, las pruebas decisivas y los momentos que marcan el destino de los atletas dentro del exigente circuito.

Para quienes no quieren despegarse de la competencia, las transmisiones no se limitan a la televisión abierta. Cada emisión también puede seguirse a través de la aplicación móvil y el sitio oficial de TV Azteca, ampliando las posibilidades para ver el programa desde distintos dispositivos. Así, los fans tienen a su alcance múltiples opciones para seguir de cerca cada enfrentamiento y mantenerse al día con el desarrollo de uno de los realities más demandantes y comentados del momento.

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