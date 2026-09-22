La Casa de los Famosos México 2026: ¿Karina Torres abandonaría hoy el reality? Esto sabemos

Una emergencia familiar pone en duda la continuidad de la participante a unos cuantos días de llegar a la gran final de la temporada

Karina Torres podría abandonar el reality | La Casa de los Famosos MX

La Casa de los Famosos México 2026 atraviesa uno de sus momentos más comentados después de que Karina Torres, conocida como ‘La Licenciada’, compartiera con sus compañeros y la audiencia una situación familiar que podría cambiar su participación dentro del programa.

La creadora de contenido reveló que su sobrino Emiliano se encuentra hospitalizado y que su estado de salud es delicado, una noticia que provocó una reacción emocional dentro de la casa. Ante este escenario, surgieron versiones sobre una posible salida voluntaria de la integrante del reality, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial de la producción.

¿Por qué Karina Torres abandonaría La Casa de los Famosos México 2026?

La posible salida de Karina Torres estaría relacionada con la situación médica de su sobrino Emiliano. Durante una conversación frente a las cámaras del 24/7, la influencer explicó que recibió información sobre el estado de salud del menor y pidió apoyo a sus seguidores con mensajes de oración.

“Les pido una oración por mi sobrino, Emiliano Torres, a toda la gente que ore por su salud, porque se recupere, porque esté bien y porque salga de esto”, expresó Karina dentro de la casa.

La participante señaló que tomó la decisión de compartir lo ocurrido por respeto a las personas que siguen su paso por el programa y reconoció que atraviesa un momento de preocupación al encontrarse lejos de su familia.

Karina Torres explicó que su continuidad en La Casa de los Famosos México dependerá de la evolución de Emiliano. La habitante evitó confirmar una salida inmediata y mencionó que esperará para conocer cómo avanza la situación antes de tomar una decisión.

La producción del reality no ha informado hasta el momento que Karina Torres haya abandonado la competencia ni ha confirmado una fecha para definir su futuro dentro del programa.

¿Quiénes han sido los eliminados de La Casa de los Famosos México, al momento?

Durante la temporada 2026, varios participantes han dejado La Casa de los Famosos México por diferentes motivos. Algunos fueron eliminados por decisión del público en las galas dominicales, mientras que otros salieron de la competencia por circunstancias externas al formato tradicional.

Entre los habitantes que han dejado el reality se encuentran Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro, Flor Vigna, Masad Altamimi y Cynthia Klitbo, quienes fueron eliminados tras la votación de la audiencia.

Además, otros participantes abandonaron el programa sin pasar por una gala de eliminación. Fede Vigevani salió tras cumplir su participación como habitante infiltrado, mientras que Yanet García dejó la competencia después de la decisión de sus compañeros.

También se registraron salidas voluntarias como la de Aldo Rendón, quien dejó la casa debido a una situación de salud que requería atención, y Gala Montes, quien abandonó el programa después de ingresar nuevamente para ocupar un lugar dentro de la competencia.

En caso de que Karina Torres decida retirarse por la situación de su sobrino, se convertiría en una nueva salida extraordinaria dentro de esta edición del reality.

¿Cuándo es la gran final de La Casa de los Famosos México 2026 y dónde verla en vivo?

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se realizará el domingo 4 de octubre de 2026, fecha en la que se conocerá al ganador de la temporada tras varias semanas de convivencia, nominaciones y eliminaciones dentro del reality.

El cierre de la competencia reunirá a los finalistas que logren superar las últimas etapas del programa y será el público quien determine al habitante que se quede con el triunfo de esta edición.

Con la temporada entrando en su fase decisiva, cada movimiento dentro de la casa toma mayor relevancia, incluida la situación de Karina Torres, quien aún no define si continuará en la competencia tras la situación de salud de su sobrino Emiliano.

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