Zelada revienta a los críticos de Argentina: “¿Qué más tiene que demostrar Messi? Déjense de joder”

Héctor Miguel Zelada comparó a Leo Messi con Diego Armando Maradona, sin embargo el exjugador eligió al mejor futbolista argentino de la historia

Héctor Miguel Zelada defendió a Lionel Messi de la presión que gira en torno a la exigencia de que levante una segunda Copa del Mundo con Argentina, en una charla en exclusiva para Claro Sports previo al partido de la Albiceleste ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Además, recalcó que, a pesar de la jerarquía de la selección sudamericana a estas alturas del torneo, el resto de los equipos también presumen experiencia dentro y fuera del terreno de juego.

El exjugador de la selección argentina, que ganó el Mundial de México 1986 con Diego Armando Maradona como capitán, recalcó en una entrevista con Peloteando de Claro Sports que una de las razones por las cuales Argentina quizá no ha desplegado su mejor fútbol se debe, en parte, a que se han acortado las distancias futbolísticas entre las selecciones que participan en esta Copa del Mundo que se celebra en Norteamérica. Sin embargo, defendió a Lionel Messi por el gran momento que vive en el ocaso de su carrera.

“Argentina no ha jugado un buen Mundial, ni España, ni Francia, ni Inglaterra… Alemania fuera, Brasil fuera. Un Mundial raro. En el fútbol actual se han acortado las distancias. ¿Ustedes conocían a Cabo Verde? Argentina ha ganado los partidos por momentos buenos, pero ha ganado los partidos por jerarquía. Pero ahora la jerarquía se acabó; Inglaterra tiene jerarquía, Francia tiene jerarquía y, ojo, España tiene jerarquía. Yo quisiera que gane España, pero son partidos difíciles de pronosticar. Yo estoy hasta el gorro de si el tema del argentino, de si lo arreglaron. Por favor, veamos lo bueno. Déjense de joder, ¿qué más tiene que hacer Messi? ¿Qué más tiene que hacer Messi?”, declaró Héctor Miguel Zelada en Claro Sports.

Argentina disputará el pase a la final del Mundial 2026 ante Inglaterra, un viejo conocido de Héctor Miguel Zelada. Si la Albiceleste gana el encuentro en el Estadio Atlanta, estará cerca de levantar su segunda Copa del Mundo consecutiva, algo que no sucede desde que Brasil conquistó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

Uno de los principales responsables de que Argentina esté cerca del bicampeonato tiene nombre y apellido: Lionel Messi. Sin embargo, el corazón de Héctor Miguel Zelada todavía tiene a Diego Armando Maradona en lo más alto del pedestal del fútbol argentino, aunque entiende que entre ambos ya no existe mucha distancia.

“Muy difícil. Diego para nosotros los argentinos es Dios, pero ya apareció otro dios. Lo que está haciendo Messi… Diego me hizo campeón del mundo, pero, aparte, conviví mucho con él. Entonces se me hace muy difícil. Pero con este muchacho, no hay palabras. Ha batido todos los récords, no me animo. Aunque mi tendencia es maradoniana, pura y exclusivamente en el aspecto futbolístico. Pero no mezclar una cosa con la otra, porque Messi es perfecto”, sentenció.

Te puede interesar: