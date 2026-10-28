La FFG cumple su promesa y espera un estadio colmado para Guatemala vs Canadá

Se espera un estadio repleto para el decisivo.

Mathias Evans y un gol agónico para Guatemala | X: @fedefut_oficial

El próximo viernes 13 de noviembre se llevará adelante el partido de ida válido por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026 entre Guatemala y Canadá, en el estadio Manuel Felipe Carrara, hogar de los rojos de Municipal. Con motivo de ello, la FFG ya hizo oficial los valores de las entradas para el cotejo, y que estarán a la venta desde el viernes 30 de octubre.

Tal y como había manifestado semanas atrás el presidente de la FFG, Gerardo Paiz, hubo una importante reducción de tarifa en los boletos, casi del 40% en total, ya que ello fue una queja de la afición para lo que fuera la fase de grupos de la competencia. Es por eso que se espera que el estadio esté a reventar contra los canadienses.

La polémica comenzó antes del inicio de la Concacaf Nations League, cuando la Federación dio a conocer el valor de los boletos para los encuentros en casa. Los precios provocaron el malestar de numerosos seguidores, que los consideraron demasiado elevados. Entre los cuestionamientos también apareció la comparación con otras selecciones de Centroamérica, al señalar que asistir a los partidos de Guatemala resultaba más caro que en el resto de la región.

Entradas Guatemala vs Canadá, precios y cuándo salen a la venta

Tribuna: Q1 mil 300.

Q1 mil 300. Platea Sur: Q500.

Q500. Preferencia: Q450.

Q450. General Norte: Q200.

Q200. Preferencia visitante: Q450.

El caso es que en dicho estadio, Guatemala ya goleó 6 a 1 a El Salvador, y obtuvo la agónica victoria 1-0 sobre Surinam, que le dio el boleto a los cuartos de final gracias a un golazo de Mat Evans sobre la hora, en una de las noches más recordadas por la afición por cómo se dio el partido.

Si bien el equipo canadiense parte como favorito, Guatemala llega con la confianza que le dio su clasificación a los cuartos de final. La forma en que consiguió avanzar alimenta la ilusión de competir de igual a igual y volver a superar a un rival exigente. El desafío será trasladar ese impulso a los dos partidos de la llave y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Además, existe un antecedente que invita a Guatemala a creer en sus posibilidades. En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, el seleccionado chapín eliminó a Canadá después de empatar 1-1 en los 90 minutos e imponerse en la definición por penales.

Calendario de Guatemala en la Nations League

Viernes 13 de noviembre: Guatemala vs Canadá, 20 hs, estadio Manuel Felipe Carrrara.

Martes 16 de noviembre: Canadá vs Guatemala, 19 hs, BMO Field (Toronto).

Te puede interesar