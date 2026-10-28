Resultado de MiLoto hoy, 27 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Tras no caer este martes, 27 de octubre el próximo sorteo está muy cautivador para los fieles apostadores de Colombia.

MiLoto tiene ganador de su premio mayor. – @Baloto_Colombia.

El acumulado del MiLoto ya llegó a 300 millones de pesos, tras no caer este martes, 27 de octubre del 2026, para el próximo sorteo quedará muy cautivador. Consulte Claro Sports con todos los detalles de lo sucedido con esta lotería.

Resultado del MiLoto de este martes, 27 de octubre de 2026

Números ganadores: 14 – 19 – 21 – 23 – 34.

14 – 19 – 21 – 23 – Nuevo acumulado: $300 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 0631 de #MiLoto del martes 27 de octubre de 2026. 🍀✨



¡Tuvimos 11.631 Ganadores! 🎉



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Así puede jugar al MiLoto

Una de las loterías más populares del país tiene una dinámica muy sencilla. Usted puede elegir cinco números entre 1 y 39, y de allí tendrá acceso a una escala importante de premios que se incrementan a medida de que nadie le ‘pegue’ al premio mayor. A partir de dos coincidencias exactas, tendrá derecho a sumas de dinero, y por supuesto, si le atina a todo, se lleva el monto acumulado. De no haber ganador absoluto, esa cifra aumentará para el siguiente sorteo.

Premios del MiLoto: así se pueden reclamar

El procedimiento está sujeto de acuerdo al monto ganado. Los valores de menor cuantía podrán reclamarse en puntos de venta específicos autorizados. Sin embargo, es pertinente revisar los valores de entrega permitidos, porque de lo contrario, deberá reunir la documentación necesaria y gestionar su premio en una oficina principal.

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