Resultado de MiLoto hoy, 3 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este martes 3 de noviembre de 2026.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como sucede en los martes, el sorteo de MiLoto entró en acción y todavía deja el interrogante del premio mayor acumulado, ya que nadie logró atinarle a todos los números. Consulte aquí, en Claro Sports, los últimos resultados.

Resultado del MiLoto de este martes, 3 de noviembre de 2026

Números ganadores: 08 – 13 – 20 – 24 – 25

08 – 13 – 20 – 24 – 25 Nuevo acumulado: $500 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 0635 de #MiLoto del martes 03 de noviembre de 2026. 🍀✨ ¡Tuvimos 14.066 Ganadores! 🎉 📱 Juégalo fácil y rápido aquí 👉 https://t.co/P9ORPgyvgW https://t.co/6rWgXDkG4p — Baloto (@Baloto_Colombia) November 4, 2026

¿Cómo se juega MiLoto?

El popular juego consiste en escoger cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático. El premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos que usted consiga en el sorteo designado. Si usted le atina a todos los dígitos, será el dueño del monto acumulado que va creciendo a medida de que nadie dé en el clavo. Es una dinámica simple y altamente llamativa.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método a seguir varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado, sea en almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y otros sitios. Sin embargo, es recomendable revisar los topes de entrega, puesto que de caer el acumulado o una cifra grande, deberá reunir la documentación específica y dirigirse a una oficina.

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