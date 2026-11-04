Resultado de MiLoto hoy, 3 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este martes 3 de noviembre de 2026.

Resultado de MiLoto. - @Baloto_Colombia.
Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como sucede en los martes, el sorteo de MiLoto entró en acción y todavía deja el interrogante del premio mayor acumulado, ya que nadie logró atinarle a todos los números. Consulte aquí, en Claro Sports, los últimos resultados.

Resultado del MiLoto de este martes, 3 de noviembre de 2026

  • Números ganadores: 08 – 13 – 20 – 24 – 25
  • Nuevo acumulado: $500 millones de pesos.

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¿Cómo se juega MiLoto?

El popular juego consiste en escoger cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático. El premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos que usted consiga en el sorteo designado. Si usted le atina a todos los dígitos, será el dueño del monto acumulado que va creciendo a medida de que nadie dé en el clavo. Es una dinámica simple y altamente llamativa.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método a seguir varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado, sea en almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y otros sitios. Sin embargo, es recomendable revisar los topes de entrega, puesto que de caer el acumulado o una cifra grande, deberá reunir la documentación específica y dirigirse a una oficina.

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