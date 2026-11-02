Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 2 de noviembre? Azules o Rojos

Aquí esta la información de una nueva semana dentro del reality deportivo más seguido del país

Exatlón México 2026 continúa este lunes con la batalla por la Villa. | @ExatlonMx

La Villa 360 vuelve a estar en juego este lunes 2 de noviembre en Exatlón México 2026, con un enfrentamiento entre los equipos Rojo y Azul que marcará el inicio de la semana 11 de la décima temporada. Después de conservar las instalaciones en la última competencia, los Rojos buscarán prolongar su estancia, mientras que los Azules intentarán recuperar el espacio que ofrece mejores condiciones de descanso y preparación.

La jornada llega después de un Domingo de Eliminación que terminó con la salida de Alejandro Aguilera, conocido como ‘El Doberman’, integrante del equipo Azul. El resultado dejó al conjunto celeste con una nueva baja y la necesidad de recuperar terreno frente a los Rojos, quienes intentarán mantener el control de la Villa 360 durante los próximos días.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 2 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comienza este lunes 2 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno. Los seguidores también podrán disfrutar de la transmisión mediante el sitio web y la aplicación de TV Azteca. Otra alternativa es Disney+, plataforma que requiere una suscripción para acceder a su contenido.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El ganador de la Villa 360 de este lunes 2 de noviembre todavía no está confirmado, por lo que será necesario esperar a la transmisión del programa para conocer si los Rojos conservan las instalaciones o si los Azules consiguen recuperarlas. Hasta el momento, no existe un resultado oficial que permita determinar cuál de los dos equipos se impondrá en el enfrentamiento.

El antecedente más reciente favorece al equipo Rojo, que ganó la Villa 360 después de una competencia que se definió en los últimos recorridos. En aquella ocasión, Daniel Ávila consiguió el punto de la victoria frente a Adrián Leo, lo que permitió a los escarlatas mantener su alojamiento y obligó a los Azules a permanecer en la Barraca Metálica.

De esta manera, el conjunto celeste tendrá otra oportunidad de cambiar sus condiciones de estancia después de perder a Alejandro Aguilera en el Duelo de Eliminación. Los Rojos, por su parte, buscarán aprovechar su triunfo anterior para permanecer en la Villa 360 y prepararse para las siguientes pruebas de la semana.

¿Qué es el duelo de la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es uno de los premios colectivos que se disputan en Exatlón México. Para conseguirla, los integrantes de los equipos Rojo y Azul deben enfrentarse en circuitos que ponen a prueba su velocidad, resistencia, coordinación y precisión. Cada victoria permite sumar puntos hasta alcanzar el marcador necesario para asegurar el alojamiento.

Entre los beneficios que ofrece la Villa 360 se encuentran habitaciones con camas, aire acondicionado, baños con agua caliente, cocina equipada, alberca y espacios de entrenamiento. Estas instalaciones permiten a los participantes descansar y recuperarse después de las competencias. Por el contrario, el equipo derrotado debe instalarse en la Barraca Metálica, cuyas condiciones son distintas a las de la villa.

¿Quién fue el último atleta eliminado de Exatlón México 2026 y a qué equipo pertenecía?

Alejandro Aguilera, ‘El Doberman’, del equipo Azul, se convirtió en el décimo eliminado de Exatlón México 2026 durante la emisión del domingo 1 de noviembre. El participante, que había ingresado como refuerzo en la semana nueve, perdió el enfrentamiento definitivo contra Aristeo Cázares, representante del equipo Rojo.

Aguilera comenzó el duelo con una ventaja de 3-1, pero Aristeo consiguió recuperarse hasta dejar a ambos con una vida. En ese momento, Paulette Gallardo entregó una medalla transferible a Cázares, quien obtuvo una vida adicional y terminó por asegurar su permanencia en el programa. Pese a la eliminación, el equipo Azul también contó con la incorporación de Paulina Menchaca como refuerzo para continuar su participación en la temporada.