Final de La Casa de los Famosos México 2026: finalistas, cuándo y dónde ver en vivo al ganador de la temporada

La Casa de los Famosos México 2026 llega a su final con cinco participantes que buscarán el premio de cuatro millones de pesos este domingo 4 de octubre

Se define al ganador de la cuarta temporada | @LaCasaFamososMx

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 está a punto de llegar a su final. Después de más de dos meses de convivencia, nominaciones, votaciones y eliminaciones, solo cinco habitantes permanecen dentro del reality y uno de ellos se llevará el primer lugar.

La última semana modificó nuevamente la lista de aspirantes. Ernesto Laguardia terminó en el séptimo lugar la noche del miércoles 30 de septiembre, mientras que un día después Yahir perdió la votación frente a sus compañeros y se convirtió en el sexto lugar de la temporada.

Con estas dos salidas quedaron definidos los cinco participantes que llegarán a la última emisión: Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres. La votación del público determinará las posiciones durante el programa y finalmente al ganador o ganadora de la cuarta edición.

La Gran Final se realizará este domingo 4 de octubre de 2026, cuando los participantes abandonarán la casa de forma progresiva hasta conocer al primer lugar. El ganador recibirá un premio de cuatro millones de pesos, de acuerdo con la información oficial del programa.

¿Quiénes son los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México 2026?

Después de 68 días de competencia, la producción confirmó que Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres son los cinco finalistas definitivos. La última plaza quedó asegurada después de la salida de Yahir, quien terminó en sexto lugar luego de una votación que había superado los 28 millones de votos.

Los cinco finalistas son:

Gema Garoa

Memo Schutz

Ese Pérez

Mariana Ochoa

Karina Torres

Mariana Ochoa protagonizó uno de los casos particulares de la edición, pues había sido expulsada durante la primera etapa de la competencia, pero consiguió regresar mediante la dinámica del Exilio y ahora forma parte del grupo que disputará el primer lugar.

¿Cuándo será la Gran Final de La Casa de los Famosos México 2026? Fecha y hora

La Gran Final de La Casa de los Famosos México 2026 será el domingo 4 de octubre a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Durante la emisión se dará a conocer de manera descendente el lugar que ocupará cada uno de los cinco habitantes hasta revelar al ganador de la temporada.

Será el cierre de una temporada que comenzó el pasado 26 de julio y que atravesó distintas modificaciones en su elenco por eliminaciones del público, abandonos y dinámicas especiales. El último participante que permanezca dentro de la casa tendrá además el tradicional momento de apagar las luces antes de abandonar el inmueble con el premio.

¿Dónde ver en vivo la gala final de La Casa de los Famosos México 2026? Canales de TV y streaming

En México, la final podrá verse en televisión abierta a través de Las Estrellas a partir de las 20:30 horas. Quienes prefieran seguir el programa por internet tendrán disponible la transmisión en vivo mediante ViX, plataforma que también ha contado con la señal y contenido del reality durante la temporada.

La cadena también confirmó estas dos opciones para el desenlace: Las Estrellas y ViX transmitirán la gala del domingo 4 de octubre. Además, Cinépolis anunció funciones para proyectar la final en algunas salas, aunque esta alternativa depende de la disponibilidad y programación de cada complejo.

Eliminados de La Casa de los Famosos México 2026: lista en orden cronológico

La temporada tuvo algunas situaciones especiales, por lo que no todas las salidas fueron eliminaciones convencionales. Fede Vigevani ingresó como habitante infiltrado por tiempo limitado, Aldo Rendón abandonó por motivos de salud y Gala Montes decidió retirarse voluntariamente pocos días después de ingresar. Mariana Ochoa, por su parte, salió inicialmente del programa, pero regresó mediante el Exilio y actualmente es finalista.

Este es el orden cronológico de las salidas registradas durante La Casa de los Famosos México 2026, distinguiendo las circunstancias de cada caso:

Mariana Ochoa – primera expulsada, aunque posteriormente regresó a la competencia mediante el Exilio y es finalista.

– primera expulsada, aunque posteriormente regresó a la competencia mediante el Exilio y es finalista. Ximena Herrera – segunda eliminada.

– segunda eliminada. Fede Vigevani – concluyó su participación como habitante infiltrado.

– concluyó su participación como habitante infiltrado. Arantza Ruiz – tercera eliminada.

– tercera eliminada. Moisés Peñaloza – cuarto eliminado.

– cuarto eliminado. Yanet García – quinta eliminada.

– quinta eliminada. Luis Chaparro – sexto eliminado.

– sexto eliminado. Aldo Rendón – abandonó el programa por motivos de salud.

– abandonó el programa por motivos de salud. Flor Vigna – eliminada por decisión del público.

– eliminada por decisión del público. Gala Montes – abandonó voluntariamente la competencia después de incorporarse como nueva habitante.

– abandonó voluntariamente la competencia después de incorporarse como nueva habitante. Masad Altamimi – eliminado por decisión del público.

– eliminado por decisión del público. Cynthia Klitbo – eliminada el 20 de septiembre.

– eliminada el 20 de septiembre. Brianda Deyanara – última eliminada de las galas dominicales.

– última eliminada de las galas dominicales. Ernesto Laguardia – terminó en séptimo lugar el 30 de septiembre.

– terminó en el 30 de septiembre. Yahir – terminó en sexto lugar el 1 de octubre.

Con las eliminaciones de Ernesto y Yahir, la competencia quedó reducida a cinco habitantes. Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres llegarán a la gala del 4 de octubre con la votación abierta para definir las posiciones finales y al ganador de los cuatro millones de pesos.