Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 1 de octubre? Azules o Rojos

Después de tres días con resultados favorables, el conjunto celeste apunta a quedarse con la Villa 360, aquí todos los detalles

Los Azules lucen como favoritos para ganar la Villa 360 | @ExatlonMx

La sexta semana de Exatlón México 2026 continúa este jueves 1 de octubre con otra prueba que puede modificar las condiciones de Rojos y Azules dentro de la competencia. Después de tres días con resultados favorables para el conjunto celeste, la Villa 360 vuelve a estar en juego y ambos equipos buscarán quedarse con uno de los beneficios principales del reality.

Los Azules llegan después de una racha que comenzó el lunes 28 de septiembre, cuando recuperaron la Villa 360 al superar 8-6 a los Rojos. Posteriormente ganaron la Batalla Colosal del martes y el miércoles se quedaron con la primera Batalla por la Supervivencia, por lo que acumulan tres victorias consecutivas en las principales pruebas de esta semana.

El programa de este jueves pondrá nuevamente frente a frente a ambas escuadras antes de entrar en los últimos días de la semana y acercarse al Duelo de Eliminación del domingo 4 de octubre, donde esta ocasión los hombres estarán bajo riesgo. La disputa por la Villa puede resultar importante también por las condiciones de descanso que ofrece a sus ocupantes.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 1 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comienza este jueves 1 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, según la programación oficial publicada por TV Azteca. El capítulo podrá verse en televisión abierta a través de Azteca UNO, mientras que la transmisión también está disponible por internet mediante el sitio oficial de TV Azteca, que ofrece la señal en vivo de Azteca UNO. De esta forma, los seguidores podrán conocer durante la emisión el resultado oficial de la batalla por la Villa 360.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta la mañana de este jueves 1 de octubre no existe un resultado oficial sobre el ganador de la Villa 360. Sin embargo, por los resultados de los últimos días, los Azules aparecen como un posible ganador de la Villa 360. El equipo celeste venció 8-6 a los Rojos en esta misma prueba el lunes 28 de septiembre, posteriormente conquistó la Batalla Colosal y el miércoles 30 también se impuso en la primera Supervivencia.

Por ello, el pronóstico apunta de momento hacia el Equipo Azul. Aunque, los Rojos ya demostraron durante esta temporada que pueden cambiar el dominio de la Villa: el jueves 24 de septiembre vencieron a los Azules después de un empate 7-7 que obligó a definir la batalla en una prueba por parejas.

¿Qué es el duelo de la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es el espacio que Rojos y Azules disputan periódicamente mediante uno de los circuitos de Exatlón México. Los atletas necesitan superar obstáculos, pruebas físicas y una zona final de puntería para sumar los puntos que determinan qué equipo obtiene el territorio.

El conjunto ganador consigue permanecer en la Villa 360, donde tiene mejores condiciones para descansar y recuperarse entre las competencias. El equipo que pierde debe trasladarse a la Barraca, un espacio con menos comodidades. El descanso adquiere mayor importancia conforme avanza la semana debido a las pruebas de Supervivencia y al posterior Duelo de Eliminación.

¿Quién ganó la Supervivencia del 30 de septiembre?

El Equipo Azul ganó la primera Batalla por la Supervivencia del miércoles 30 de septiembre de 2026 y prolongó su racha dentro de la sexta semana. La victoria colocó a los celestes con ventaja en la serie que determinará qué participantes tendrán que entrar a la Zona de Peligro rumbo al domingo.

La prueba tiene consecuencias directas para la eliminación, ya que esta semana los hombres son quienes se encuentran en riesgo. A diferencia de la Villa 360 o la Batalla Colosal, la Supervivencia no entrega una experiencia o mejores condiciones de alojamiento: su beneficio principal consiste en mantener alejados del proceso de eliminación a los integrantes del equipo vencedor en esa instancia.

La victoria del miércoles completó una serie de tres resultados favorables para los Azules: Villa 360 el lunes 28, Batalla Colosal el martes 29 y primera Supervivencia el miércoles 30 de septiembre. Este jueves, el equipo celeste intentará mantener esa tendencia cuando la residencia vuelva a estar en disputa.