La Selección Colombia arrulla a Paraguay: estadísticas arrolladoras a favor de la Tricolor

El combinado cafetero tiene una auténtica paternidad frente a la albirroja en lo que va corrido del Siglo XXI.

Daniel Muñoz y Matías Galarza disputan la pelota. – Vizzor Image.

Salvo que se presente una goleada impresentable, el partido entre la Selección Colombia y Paraguay de este viernes no determinará el rumbo de alguna de los combinados en el inicio de este nuevo ciclo. Ambas representaciones están en un momento de evaluación a raíz del cambio generacional que se ha dado tras el Mundial 2026 y están evalúan a nuevos jugadores que podrían tomar el relevo de los colores nacionales.

Eso sí, el compromiso con hacer un partido responsable que deje esperanza para lo que viene sí es un requisito ineludible. Sobre eso, el historial de enfrentamientos sí le pone una mayor carga de obligaciones a la Tricolor. El cuadro cafetero ha marcado una auténtica paternidad sobre los guaraníes en lo que va del Siglo XXI, mostrando una enorme superioridad en cuanto a resultados y juego.

Estas selecciones se han medido en 21 oportunidades, siendo la mayoría de ellas de carácter oficial y registrando solamente tres contiendas amistosas. La gran distancia que ha habido en este duelo en concreto queda evidenciada con 13 victorias de Colombia, cuatro empates y tan solo cuatro triunfos paraguayos. De hecho, para encontrar el más reciente resultado favorable para la albirroja hay que irse nueve años atrás para llegar al partido por Eliminatoria del 2017.

Por lo general, más allá de la distancia mostrada, los partidos suelen darse apretados y no presentan una distancia mayor a dos goles desde hace 19 años, cuando los paraguayos clavaron un fulminante 5-0 en la Copa América de 2007. Sobre este encuentro en particular hay algo curioso y es que ese mismo año jugaron dos encuentros preparatorios, uno antes y otro después del oficial, dejando a Colombia ganadora en ambos. De poco sirvieron.

El compendio goleador en lo que va del siglo tiene a la Tricolor con 28 anotaciones ante 17 celebraciones paraguayas. El asunto de los máximos artilleros también puede verse como algo parejo en medio de la paternidad, pues no ha habido un jugador que tenga como presa favorita al rival de este enfrentamiento en el periodo mencionado. Falcao García y Roque Santa Cruz aparecen en los más alto con cuatro tantos. A futuro, el que podría desbancarlos es Julio Enciso, quien tiene 22 años y ya ha apuntado dos goles.

Además del ya mencionado factor de la juventud en las convocatorias para que los directores técnicos puedan evaluar nuevos elementos, hay algo que le puede dar cierto ánimo a Paraguay y que tiene que ver con su estratega. Gustavo Alfaro, quien se ha ganado bien el mote de ‘Cazador de utopías’ no solamente viene de dar un golpazo al eliminar a Alemania del Mundial, sino que conoce muy bien el fútbol cafetero y más a la Selección Colombia por su trabajo de tantos años en medios de comunicación del país.

Partidos de la Selección Colombia contra Paraguay en el Siglo XXI

Colombia 2-2 Paraguay | Eliminatoria, 2025.

Colombia 2-1 Paraguay | Copa América, 2024.

Paraguay 0-1 Colombia | Eliminatoria, 2023.

Colombia 2-0 Paraguay | amistoso, 2022.

Colombia 0-0 Paraguay | Eliminatoria, 2021.

Paraguay 1-1 Colombia | Eliminatoria, 2021.

Colombia 1-0 Paraguay | Copa América, 2019.

Colombia 1-2 Paraguay | Eliminatoria, 2017.

Paraguay 0-1 Colombia | Eliminatoria, 2016.

Colombia 2-1 Paraguay | Copa América, 2016.

Paraguay 1-2 Colombia | Eliminatoria, 2013.

Colombia 2-0 Paraguay | Eliminatoria, 2012.

Paraguay 0-2 Colombia | Eliminatoria, 2009.

Colombia 0-1 Paraguay | Eliminatoria, 2008.

Colombia 1-0 Paraguay | amistoso, 2007.

Paraguay 5-0 Colombia | Copa América, 2007.

Colombia 2-0 Paraguay | amistoso, 2007.

Paraguay 0-1 Colombia | Eliminatoria, 2005.

Colombia 1-1 Paraguay | Eliminatoria, 2004.

Paraguay 0-4 Colombia | Eliminatoria, 2001.

Colombia 0-2 Paraguay | Eliminatoria, 2000.

Te puede interesar