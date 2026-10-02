Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 1 de octubre de 2026
Consulte Claro Sports Colombia y revise sus tiquetes, puede que sea un feliz ganador pero aún no lo sabe.
Si hay un tema que genera impaciencia pero esperanza en la población colombiana, es todo lo relacionado con chances, loterías y rifas, ya que suele ser una salida económica para las personas. Por tal motivo en Claro Sports Colombia les traemos diariamente los resultados, así les fue este jueves 1 de octubre del 2025.
MiLoto
MiLoto 15 21 25 30 37
Lotería de Bogotá
Bogotá 8523 – Serie 165
Lotería de Quindío
Quindío 1999 – Serie 046
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Dorado
Mañana 7157 – La 5ta 6 – Tarde 7468 – La 5ta 5 – Noche 9338 – La 5ta 9
Culona
Día 3196 – Noche 8871
Astro Sol
6697 – Signo Libra
Astro Luna
8637 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
6158 – La 5ta 8
Paisita
Día 1333 – La 5ta 4 – Noche 8373 – Delfín
Chontico
Día 8556 – La 5ta 4 – Noche 9543 – La 5ta 1
MÁS INFORMACIÓN: ¡Revancha vuelve a caer y convierte en multimillonario a un bogotano! Gana $3.400 millones tras adquirir su tiquete en Baloto.com
Cafeterito
Tarde 7180 – La 5ta 0 – Noche 8522 – La 5ta 0
Sinuano
Día 6833 – La 5ta 4 – Noche 7546 – La 5ta 2
Cash Three
Día 388 – Noche 328
Play Four
Día 5362 – Noche 1557
Samán
Día 0737
Caribeña
Día 2385 – La 5ta 2 – Noche 9814 – La 5ta 4
Motilón
Tarde 4003 – La 5ta 3 – Noche 2362 – La 5ta 3
Fantástica
Día 9005 – La 5ta 9 – Noche 2040 – La 5ta 3
Antioqueñita
Día 5860 – La 5ta 6 – Tarde 7428 – La 5ta 1
Evening
2649
Win 4
7815