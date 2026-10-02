Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

A ambos equipos no les sirve otro resultado más que llevarse la victoria en el Cincuentenario de Medellín.

Águilas Doradas vs Jaguares: posibles nóminas | Claro Sports

Inicia la jornada sabatina del fútbol colombiano. No será el día más repleto de actividad, dado que habrá únicamente dos compromisos por este certamen. Uno de ellos cita a Águilas Doradas y Jaguares en el Cincuentenario de Medellín, dos equipos de capa caída en las últimas semanas.

El equipo dorado no sabe lo que es ganar desde el 1 de agosto en la segunda fecha del torne ante Deportivo Pasto. Del otro lado, los ‘Felinos’ vienen de sufrir la salida de Hubert Bodhert en la dirección técnica por malos resultados. De hecho, actualmente, el equipo de Montería descenderia. En fin, esto debe saber rumbo al juego entre ambos el próximo sábado 3 de octubre a las 2:00 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Tomás Blandón, Andrés Mosquera Guardia, Jhon Ontaneda, Javier Mena; Frank Lozano, Iván Rojas; Andrés Ricaurte, Fabián Charales, Eduar Arizalas y Anthony Vásquez. DT: Flavio Robatto.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Luis Jiménez, Jerson Malagón, Carlos Henao, Edwin Martínez; Royscer Colpa, Rafael Bustamante; Cristian Álvarez, Santiago Cubides, Johar Mejía y Andrés Rentería. DT: Julio Méndez.

¿Cómo y dónde ver a Águilas Doradas vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 13 del campeonato, se podrá ver por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible en la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos de Águilas Doradas

27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas | Fecha 3.

23.09.2026 | América de Cali 1-0 Águilas Doradas | Fecha 12.

18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 11.

13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas | Fecha 10.

06.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas | Fecha 9.

Últimos partidos de Jaguares

27.09.2026 | Jaguares de Córdoba 1-2 Alianza | Fecha 12.

22.09.2026 | Independiente Medellín 2-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 11.

11.09.2026 | Jaguares de Córdoba 2-2 Fortaleza | Fecha 10.

05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares de Córdoba | Fecha 9.

29.08.2026 | Jaguares de Córdoba 2-2 América de Cali | Fecha 8.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central : José Ortiz (Norte de Santander).

: José Ortiz (Norte de Santander). Asistente 1: Wilson Ortiz (Norte de Santander).

Wilson Ortiz (Norte de Santander). Asistente 2: Robinson Medina (Risaralda).

Robinson Medina (Risaralda). Cuarto árbitro: Juan Ramírez (Antioquia).

Juan Ramírez (Antioquia). VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Steven Camargo (Bogotá).

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