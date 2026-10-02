Resultado de MiLoto hoy, 1 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este jueves 1 de octubre.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada jueves, se llevó a cabo un nuevo sorteo de MiLoto, el popular juego que cada vez da más ganadores a medida de que pasan los días. Aunque nadie dio en el clavo, al menos se registraron 10.276 ganadores en la última premiación. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Resultado de MiLoto de este jueves, 1 de octubre de 2026

Números ganadores: 15 – 21 – 25 – 30 – 37

15 – 21 – 25 – 30 – 37 Nuevo acumulado: $300 millones de pesos.

Resultados de MiLoto el 1 de octubre

¿Cómo se juega MiLoto?

En este juego, usted debe escoger cinco números entre el 1 y 39, donde el premio mayor aumentará conforme a la cantidad de aciertos a partir de dos. El que logre la coincidencia exacta, se llevará el premio acumulado vigente en el mencionado sorteo. Dicho monto crece a medida de que no caiga el monto máximo.

Ganadores de MiLoto: ¿Cómo cobrar?

El método a seguir varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños se pueden redimir en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, es recomendado revisar los topes o límites de entrega, ya que de lo contrario, deberá reunir una documentación específica y llevarlo a una oficina autorizada.

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