Emmys 2026: Widow’s Bay domina la gala; CONSULTA la lista completa de ganadores
La serie de Apple TV encabezó los Emmy 2026 con 14 premios, mientras Matthew Rhys, Jean Smart y Rhea Seehorn hicieron historia
Widow’s Bay fue la gran protagonista de los Emmy 2026. La comedia de terror de Apple TV conquistó el premio a mejor serie de comedia y cerró la temporada de premios con 14 estatuillas en total, contando las obtenidas previamente en los Creative Arts Emmys, un récord para una serie de comedia en su primera temporada.
Matthew Rhys firmó uno de los momentos históricos de la 78ª edición de los Primetime Emmy Awards. El actor galés ganó como mejor actor de comedia por Widow’s Bay y como mejor actor de una serie limitada o película por The Beast in Me, convirtiéndose en el primer intérprete en conquistar dos premios protagonistas por diferentes producciones durante un mismo año. Además, tras su triunfo por The Americans en 2018, se convirtió en el primer actor masculino en ganar las categorías protagonistas de drama, comedia y serie limitada.
En drama, The Pitt volvió a quedarse con el máximo reconocimiento y fue elegida como mejor serie dramática por segundo año consecutivo. Noah Wyle también repitió como mejor actor de drama, mientras Rhea Seehorn consiguió su primer Emmy gracias a Pluribus, después de años de nominaciones por Better Call Saul. Allison Janney triunfó como actriz de reparto por The Diplomat y Tom Pelphrey hizo lo propio entre los actores secundarios con Task.
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Jean Smart volvió a imponer su dominio en comedia al ganar por quinta ocasión como mejor actriz protagonista gracias a Hacks. Con ello se convirtió en la primera mujer en obtener un Emmy por cada temporada de una misma serie. Smart alcanzó además ocho premios de actuación en su carrera, cifra que también consiguió Allison Janney y que las coloca junto a Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman entre las intérpretes más premiadas en la historia de la televisión estadounidense.
Apple TV terminó como la plataforma más premiada de esta edición con 29 estatuillas, impulsada principalmente por las 14 de Widow’s Bay y las seis de Pluribus. En las otras categorías principales, DTF St. Louis fue elegida mejor serie limitada, Sally Field ganó por Remarkably Bright Creatures, The Late Show with Stephen Colbert se llevó el premio a mejor serie de variedades y El Super Bowl Half Time Show de Bad Bunny conquistó la categoría de especial de variedades en vivo
Lista completa de ganadores de los Emmy 2026
Series principales
- Mejor serie dramática: The Pitt
- Mejor serie de comedia: Widow’s Bay
- Mejor serie limitada o antológica: DTF St. Louis
- Mejor película para televisión: Remarkably Bright Creatures
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Actuación en drama
- Mejor actor protagonista en drama: Noah Wyle — The Pitt
- Mejor actriz protagonista en drama: Rhea Seehorn — Pluribus
- Mejor actor de reparto en drama: Tom Pelphrey — Task
- Mejor actriz de reparto en drama: Allison Janney — The Diplomat
- Mejor actor invitado en drama: Ernest Harden Jr. — The Pitt
- Mejor actriz invitada en drama: Shailene Woodley — Paradise
Actuación en comedia
- Mejor actor protagonista en comedia: Matthew Rhys — Widow’s Bay
- Mejor actriz protagonista en comedia: Jean Smart — Hacks
- Mejor actor de reparto en comedia: Stephen Root — Widow’s Bay
- Mejor actriz de reparto en comedia: Kate O’Flynn — Widow’s Bay
- Mejor actor invitado en comedia: Rob Reiner — The Bear
- Mejor actriz invitada en comedia: Betty Gilpin — Widow’s Bay
Actuación en serie limitada o película
- Mejor actor protagonista: Matthew Rhys — The Beast in Me
- Mejor actriz protagonista: Sally Field — Remarkably Bright Creatures
- Mejor actor de reparto: David Harbour — DTF St. Louis
- Mejor actriz de reparto: Linda Cardellini — DTF St. Louis
Dirección
- Mejor dirección en una serie dramática: Saul Metzstein — Slow Horses
- Mejor dirección en una serie de comedia: Hiro Murai — Widow’s Bay
Guion
- Mejor guion en una serie dramática: Vince Gilligan — Pluribus
- Mejor guion en una serie de comedia: Katie Dippold — Widow’s Bay
Variedades y reality
- Mejor serie de variedades: The Late Show with Stephen Colbert
- Mejor reality de competencia: The Traitors
- Mejor conductor de reality o reality de competencia: Alan Cumming — The Traitors
- Mejor especial de variedades en vivo: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- Mejor especial de variedades pregrabado: The Muppet Show
Otros premios destacados
- Mejor serie documental o de no ficción: Mr. Scorsese
- Mejor comercial: “I’m Not Remarkable” — Apple