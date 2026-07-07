Scaloni, al borde de las lágrimas por la remontada de Argentina a Egipto en el Mundial 2026

Lionel Scaloni celebró la victoria de Argentina por 3-2 ante Egipto que le dio el pasaporte a cuartos de final a la Albiceleste que comanda Messi

Lionel Scaloni consolidó un grupo que puso fin a la sequía de 36 años sin una Copa del Mundo para Argentina al conquistar el título en Qatar 2022. Sin embargo, la Scaloneta parece mantener intacta su ambición y volvió a demostrarlo en el Mundial 2026, donde, tras comenzar en desventaja frente a Egipto, protagonizó una épica remontada para imponerse 3-2 y sellar su clasificación a los cuartos de final. Después de la heroica actuación en el Estadio Atlanta, el entrenador de 48 años no pudo ocultar la emoción y estuvo al borde de las lágrimas.

“No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, discúlpame”, declaró un conmovido entrenador sudamericano al final del partido, casi al borde del llanto.

El estratega de Argentina prefirió dirigirse directamente al vestidor para celebrar una victoria que mantuvo con vida a la Albiceleste en el Mundial de Norteamérica. Minutos después, apareció ante los medios internacionales, donde destacó el compromiso, la entrega y el carácter que mostraron sus jugadores para sacar adelante un partido que quedará grabado en la historia de la selección sudamericana.

“La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas que hemos vivido porque es un equipo que no deja de ir para adelante, el fútbol es esto. La táctica y la estrategia es importante, pero si no tenés esto que tuvimos hoy nosotros hubiésemos quedado eliminados”, señaló Lionel Scaloni al ser cuestionado sobre la gesta que hizo Argentina en Atlanta. “Es inigualable, volver a recrear esa emoción es increíble. Me dicen ‘La llorona’, muchas veces salen las lágrimas, pero vivir esto con Walter (Samuel), Ratón (Ayala), Pablo (Aimar) o tantos que han jugado al fútbol. Cuando vas perdiendo hay que intentar darlo vuelta. Lo hicimos toda la vida”.

Egipto sorprendió al adelantarse en el marcador con anotaciones de Yasser Ibrahim al minuto 15 y Mostafa Ziko al 67, dos goles que dejaron contra las cuerdas a la Albiceleste. El panorama se complicó aún más cuando Lionel Messi desperdició un penal en la primera mitad, pero Argentina reaccionó en el tramo final del encuentro y firmó una remontada memorable gracias a los goles de Cristian ‘Cuti’ Romero al 79, Lionel Messi y Enzo Fernández, sellando una victoria que mantuvo con vida al conjunto sudamericano.

“Como dijo Leo en su momento, estos jugadores no los van a dejar tirados, es literal. Leo podría haber errado el penal y quedarse con eso. Pero siempre la vuelve a pedir, lo vuelve a intentar. Me pone la piel de gallina”, recalcó Lionel Scaloni tras la situación que vivió el equipo frente a Egipto. “Yo me hice entrenador para tener estas emociones, después sufro igual que todos ustedes. La emoción que nos da es inigualable. Si tenía que perder prefería hacerlo de esta manera. Me encantaría que si alguna vez pasa, suceda de esta manera, con el equipo dando la cara. La sensación fue siempre que podíamos darlo vuelta. Este es de los mejores momentos de mi carrera. Es un equipo que pese a todo nunca baja los brazos”.

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