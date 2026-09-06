Miss Mundo 2026: Argentina sorprende con vestido inspirado en Lionel Messi

La prenda fue utilizada durante la presentación regional de América y el Caribe en Vietnam, retomando la relación entre el fútbol argentino y la identidad del país

Alina Luz Akselrad lució en el certamen de belleza | IG: alinaakselrad

La representante de Argentina en Miss Mundo 2026, Alina Luz Akselrad, llamó la atención durante la presentación del certamen al presentar un vestido con imágenes del rostro de Lionel Messi. La participante apareció con el diseño durante la presentación regional de América y el Caribe, en una gala celebrada este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam.

La prenda fue creada por el diseñador venezolano Aurelio Martínez, quien compartió imágenes del proceso antes del evento. El vestido incluyó una falda circular con retratos de Messi, mostrando diferentes etapas de su vida profesional, una elección que vinculó la participación de Akselrad con una de las figuras más representativas del deporte argentino.

Martínez dedicó un mensaje a la candidata después de finalizar el diseño. “Qué emoción ver cobrar vida este vestido que hice con tanto amor para vos. Gracias por confiar en mi trabajo y permitirme ser parte de este momento tan especial”, escribió el modisto en sus redes sociales.

La aparición de Akselrad con una referencia a Messi no fue la primera ocasión en la que utilizó al fútbol argentino como parte de su presentación internacional. En 2021, cuando participó en Miss Universo, la cordobesa llevó un traje inspirado en Diego Armando Maradona durante una ronda preliminar realizada en Florida, Estados Unidos. En aquella participación, la candidata utilizó una indumentaria relacionada con la selección albiceleste, además de incluir una pelota y una camiseta con la imagen de Maradona.

La representante argentina también compartió un mensaje sobre el significado de aquel homenaje a Maradona. “No somos quién para juzgar tu vida personal, pero si de algo estoy segura es que fuiste un ejemplo de cómo representar la Celeste y Blanca con orgullo y lealtad”, escribió en ese momento.

Ahora, cuatro años después, la figura elegida para su presentación fue Lionel Messi, capitán de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022. El vestido presentado en Miss Mundo 2026 retomó nuevamente la conexión entre el fútbol y la cultura deportiva del país sudamericano.

La participación de Akselrad convirtió a Messi en protagonista de una de las presentaciones del certamen internacional. El diseño de Aurelio Martínez llevó el rostro del futbolista argentino a una pasarela que reunió representantes de distintos países en Vietnam.

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